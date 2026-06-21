آمال ماهر ترد على شائعات “الكراسي الفارغة” من باريس.. وحفل يخطف الأنظار

نجحت الفنانة آمال ماهر في خطف الأنظار خلال حفلها على مسرح كازينو دو في ، بعدما شهدت الأمسية حضوراً جماهيرياً كثيفاً وتفاعلاً لافتاً من الجمهور، في أول ظهور فني لها بعد الجدل الذي رافق حفلها الأخير في هولندا.

ورُفع شعار “كامل العدد” خلال الحفل الذي قاده المايسترو محمد الموجي، حيث استقبل الجمهور آمال بحفاوة كبيرة وشاركها الغناء طوال الأمسية، وسط أجواء حماسية عكست شعبيتها الواسعة بين الجاليات ومحبيها في أوروبا.

وقدمت آمال ماهر مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، كما استجابت لطلبات الجمهور وقدمت بعض الأغنيات دون مرافقة الفرقة الموسيقية، في خطوة لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور.



ومن أبرز محطات السهرة، أداؤها أغنية “سيدي منصور” للفنان صابر الرباعي، إذ ردد الجمهور كلمات الأغنية بحماس، فيما أهدتها آمال إلى صاحبها وسط تصفيق الحاضرين.



كما وجّهت الفنانة رسالة ساخرة للرد على الشائعات التي طالت حفلاتها الأوروبية مؤخراً، إذ التقطت صورة “سيلفي” مع الجمهور قبل ختام الحفل وقالت: “عايزة أخد صورة معاكم عشان الكراسي الفاضية اللي بيقولوا عليها”، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الحضور.



وعقب الحفل، أعربت آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بنجاح الأمسية، مؤكدة أن حجم الحضور فاق توقعاتها، مشيرة إلى أن الفارق بين حفلي هولندا وباريس يعود إلى حجم المسرح وعدد المقاعد، بينما كان التفاعل الجماهيري حاضراً في الحفلين رغم الشائعات التي أثيرت خلال الأيام الماضية.