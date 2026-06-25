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بعد غياب طويل.. نجوى كرم تفاجئ الجمهور بفيديو قصير من الاستوديو
بعد غياب طويل.. نجوى كرم تفاجئ الجمهور بفيديو قصير من الاستوديو
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بعد غياب طويل.. نجوى كرم تفاجئ الجمهور بفيديو قصير من الاستوديو

فن

2026-06-25 | 04:55
بعد غياب طويل.. نجوى كرم تفاجئ الجمهور بفيديو قصير من الاستوديو
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Aljadeed
بعد غياب طويل.. نجوى كرم تفاجئ الجمهور بفيديو قصير من الاستوديو

تصدّرت الفنانة نجوى كرم حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو قصيراً من داخل أحد استوديوهات التسجيل، في أول ظهور لها من هذا النوع منذ أشهر، ما فتح باب التكهنات حول اقتراب عودتها إلى الساحة الغنائية.

واكتفت نجوى خلال الفيديو بقول عبارة "تست تست"، من دون أن تكشف أي تفاصيل عن المشروع الذي تعمل عليه، إلا أن وجودها داخل الاستوديو كان كافياً لإشعال حماس جمهورها، الذي اعتبر الإطلالة بمثابة إعلان غير مباشر عن التحضير لعمل فني جديد.

وسرعان ما انتشر المقطع على مختلف المنصات، حيث تفاعل الآلاف من المتابعين مع الفيديو، معبرين عن اشتياقهم لصوت "شمس الأغنية اللبنانية" بعد فترة من الغياب عن الإصدارات الغنائية، فيما انهالت التعليقات التي طالبتها بالإفراج سريعاً عن أعمالها الجديدة.

وامتد التفاعل إلى عدد من الفنانين والإعلاميين الذين أبدوا دعمهم لنجوى، من بينهم شكران مرتجى، وليد ناصيف، وديع أبي رعد، دان حداد، نيشان ونيقولا جبران، الذين عبّروا عن حماسهم لعودتها من خلال تعليقات حملت قلوباً ورموز إعجاب.

ولفتت نجوى الأنظار أيضاً بإطلالتها البسيطة والأنيقة داخل الاستوديو، حيث ارتدت سترة سوداء واسعة فوق قميص مخطط، وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية وسماعات تسجيل احترافية، في مشهد عزّز من ترقب الجمهور لما قد تكشف عنه خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تكون بصدد إطلاق عمل غنائي جديد يعيدها بقوة إلى الساحة الفنية.

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