بعد غياب طويل.. نجوى كرم تفاجئ الجمهور بفيديو قصير من الاستوديو

واكتفت نجوى خلال الفيديو بقول عبارة "تست تست"، من دون أن تكشف أي تفاصيل عن المشروع الذي تعمل عليه، إلا أن وجودها داخل الاستوديو كان كافياً لإشعال جمهورها، الذي اعتبر الإطلالة بمثابة إعلان غير مباشر عن لعمل فني جديد.

وسرعان ما انتشر المقطع على مختلف المنصات، حيث تفاعل الآلاف من المتابعين مع الفيديو، معبرين عن اشتياقهم لصوت "شمس الأغنية " بعد فترة من الغياب عن الإصدارات الغنائية، فيما انهالت التعليقات التي طالبتها بالإفراج سريعاً عن أعمالها الجديدة.

وامتد التفاعل إلى عدد من الفنانين والإعلاميين الذين أبدوا دعمهم لنجوى، من بينهم شكران مرتجى، وليد ، وديع أبي رعد، دان حداد، نيشان ونيقولا ، الذين عبّروا عن حماسهم لعودتها من خلال تعليقات حملت قلوباً ورموز إعجاب.

ولفتت نجوى الأنظار أيضاً بإطلالتها البسيطة والأنيقة داخل الاستوديو، حيث ارتدت سترة سوداء فوق قميص مخطط، وأكملت إطلالتها بنظارات شمسية وسماعات تسجيل احترافية، في عزّز من ترقب الجمهور لما قد تكشف عنه خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن تكون بصدد إطلاق عمل غنائي جديد يعيدها بقوة إلى الساحة الفنية.