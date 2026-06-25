بعد منافسة قوية.. لمى قيس تتوج بطلة الموسم الرابع من ذا فويس كيدز

وشاركت لمى ضمن فريق داليا مبارك، واستطاعت منذ المراحل الأولى أن تفرض حضورها بصوتها وأدائها، لتواصل تقدمها بثبات حتى بلغت الحلقة الختامية، حيث حسم الجمهور النتيجة لصالحها ومنحها اللقب.

ولم يقتصر فوز لمى على حمل كأس البرنامج، بل حصلت أيضًا على منحة تعليمية بقيمة 20 ألف ، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرتها الدراسية والفنية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ما يوفره اللقب من فرصة للانطلاق في عالم الغناء.

وجاء تتويج لمى بعد موسم شهد منافسة قوية بين مواهب شابة من مختلف ، حيث تمكنت في نصف النهائي من التأهل بفضل تصويت الجمهور، قبل أن تواصل تقديم عروض لاقت إشادة واسعة في الحلقة .

وفي النهائي، تنافست لمى مع الصليبي من ممثلًا فريق الشامي، ومحمد عادل من مصر عن فريق رامي صبري، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتشويق حتى اللحظات الأخيرة.

ومع إعلان النتائج، حصدت لمى قيس أعلى نسبة من الأصوات، لتصبح الفائزة الرسمية بلقب الموسم الرابع من البرنامج، فاتحةً بذلك صفحة في مشوارها الفني، وسط توقعات بأن يشكل هذا الإنجاز نقطة انطلاق نحو حضور أوسع على الساحة الغنائية .