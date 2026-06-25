بعد منافسة قوية.. لمى قيس تتوج بطلة الموسم الرابع من ذا فويس كيدز
نجحت لمى قيس في خطف لقب الموسم الرابع من The Voice Kids، بعدما حصدت أعلى نسبة من تصويت الجمهور خلال الحلقة النهائية التي عُرضت مساء الأربعاء، لتتوج رسميًا بطلة للبرنامج بعد رحلة حافلة بالمنافسة والأداء المميز.
وشاركت لمى ضمن فريق داليا مبارك، واستطاعت منذ المراحل الأولى أن تفرض حضورها بصوتها وأدائها، لتواصل تقدمها بثبات حتى بلغت الحلقة الختامية، حيث حسم الجمهور النتيجة لصالحها ومنحها اللقب.
ولم يقتصر فوز لمى على حمل كأس البرنامج، بل حصلت أيضًا على منحة تعليمية بقيمة 20 ألف دولار، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرتها الدراسية والفنية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ما يوفره اللقب من فرصة واسعة للانطلاق في عالم الغناء.
وجاء تتويج لمى بعد موسم شهد منافسة قوية بين مواهب شابة من مختلف الدول العربية، حيث تمكنت في نصف النهائي من التأهل بفضل تصويت الجمهور، قبل أن تواصل تقديم عروض لاقت إشادة واسعة في الحلقة الأخيرة.
وفي النهائي، تنافست لمى مع ساري الصليبي من سوريا ممثلًا فريق الشامي، ومحمد عادل من مصر عن فريق رامي صبري، وسط أجواء اتسمت بالحماس والتشويق حتى اللحظات الأخيرة.
ومع إعلان النتائج، حصدت لمى قيس أعلى نسبة من الأصوات، لتصبح الفائزة الرسمية بلقب الموسم الرابع من البرنامج، فاتحةً بذلك صفحة جديدة في مشوارها الفني، وسط توقعات بأن يشكل هذا الإنجاز نقطة انطلاق نحو حضور أوسع على الساحة الغنائية العربية.