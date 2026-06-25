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ابنة فيفي عبده تكشف آخر المستجدات الصحية لوالدتها
ابنة فيفي عبده تكشف آخر المستجدات الصحية لوالدتها
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ابنة فيفي عبده تكشف آخر المستجدات الصحية لوالدتها

فن

2026-06-25 | 04:59
ابنة فيفي عبده تكشف آخر المستجدات الصحية لوالدتها
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Aljadeed
ابنة فيفي عبده تكشف آخر المستجدات الصحية لوالدتها

كشفت ابنة الفنانة فيفي عبده عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعدما تعرضت لكسر في القدم خلال الأيام الماضية، مؤكدة أنها تواصل تلقي العلاج وسط متابعة طبية دقيقة، مع التزامها بالراحة التامة داخل منزلها حتى إشعار آخر.

وأوضحت أن الأطباء قاموا بتثبيت القدم المصابة بواسطة جبيرة، على أن تخضع فيفي عبده لفحص طبي جديد خلال نحو أسبوع ونصف، بهدف تقييم تطور حالتها ومدى استجابة الكسر للعلاج الحالي.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي لم يحسم حتى الآن خطة العلاج النهائية، إذ سيحدد الفحص المقبل ما إذا كان العلاج التحفظي سيكون كافيًا، أو أن الحالة تستدعي إجراء عملية جراحية لتثبيت الكسر باستخدام الشرائح والمسامير.

وأكدت أن الأطباء يفضلون التريث قبل اتخاذ أي قرار، خاصة أن الأيام الأولى بعد الإصابة تلعب دورًا مهمًا في تحديد استقرار الكسر وإمكانية التئامه من دون تدخل جراحي.

وفي الوقت الحالي، تلتزم فيفي عبده بالبقاء في منزلها وفق تعليمات الأطباء، مع الامتناع عن الحركة أو بذل أي مجهود قد يؤثر في عملية التعافي، بينما تخضع لمتابعة مستمرة للاطمئنان على حالتها.

وفور انتشار خبر إصابتها، انهالت رسائل الدعم والدعوات بالشفاء من جمهورها وعدد كبير من الفنانين ومحبيها، متمنين لها تجاوز هذه الوعكة الصحية والعودة قريبًا إلى نشاطها الفني.

 

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