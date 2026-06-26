لينا صوفيا تروي تفاصيل الحادث الذي كاد يتحول إلى كارثة: "كنت مرعوبة"

وظهرت صوفيا في مقطع فيديو عبر حسابها على " "، وهي تبكي متأثرة أثناء حديثها عن الحادث، مشيرة إلى أن أكثر ما أرعبها هو احتمال تعرض الأطفال لأي أذى، مؤكدة أنها ما كانت لتسامح نفسها لو أصاب أحدهم مكروه، حتى وإن لم تكن المتسببة بالحادث.

وأوضحت أن والدتها كانت برفقتها لحظة وقوع الحادث، ما ضاعف شعورها بالخوف والارتباك، لافتة إلى أنها ظلت تعتقد في البداية أنها ارتكبت خطأ، قبل أن يؤكد شهود أن المسؤولية لم تكن تقع عليها.

ووجهت الفنانة الشابة رسالة إلى متابعيها، دعت فيها إلى شكر على نعمة السلامة، مؤكدة أن الحادث جعلها تدرك كيف يمكن للحياة أن تتغير في لحظات، وأن الإنسان لا يملك سوى الامتنان والدعاء بالحفظ.

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع رسالتها، حيث حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على الاطمئنان عليها، مشيدةً بكلماتها الإنسانية، كما بعثت كل من سمر متولي وريتال برسائل دعم، متمنيات لها دوام السلامة.

يُذكر أن لينا صوفيا شاركت في الموسم الدرامي لرمضان 2026 من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، إلى جانب الفنانة ، في أحدث أعمالها التلفزيونية.