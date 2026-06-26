وفاة المخرج الجزائري بلقاسم عمار بعد مسيرة حافلة في المسرح

ونعت والفنون الجزائرية الراحل في بيان رسمي، تقدّمت فيه وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بأحر التعازي إلى عائلته ومحبيه، مشيدةً بما قدّمه من إسهامات في مجال المسرح والتكوين الأكاديمي، وداعيةً له بالرحمة والمغفرة.

ويُعد بلقاسم عمار من الأسماء البارزة في المسرح ، إذ جمع بين الإخراج والتدريس، وأسهم في تكوين العديد من الدفعات في لمهن فنون ببرج الكيفان، كما واصل مسيرته الأكاديمية حتى نال شهادة الماستر في الإخراج المسرحي عام 2021.

وخلال مسيرته الفنية، قدّم الراحل عدداً من الأعمال المسرحية التي تركت بصمتها في الساحة الثقافية، من أبرزها "بيت الحدود" عام 2003، و"الرجل العاري" عام 2009، و"البطل" عام 2010، إلى جانب مساهماته في تأطير وتدريب المواهب الشابة.

برحيل بلقاسم عمار، يفقد المسرح الجزائري أحد أبرز مخرجيه وأساتذته، الذين جمعوا بين الإبداع الفني والرسالة الأكاديمية، تاركًا إرثًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة تلامذته ومحبي المسرح.