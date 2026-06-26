الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
نوار بلبل يكشف كواليس مصالحة باسم ياخور : &quot;طوينا الصفحة&quot;
نوار بلبل يكشف كواليس مصالحة باسم ياخور : "طوينا الصفحة"
A-
A+

نوار بلبل يكشف كواليس مصالحة باسم ياخور : "طوينا الصفحة"

فن

2026-06-26 | 08:50
نوار بلبل يكشف كواليس مصالحة باسم ياخور : "طوينا الصفحة"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
نوار بلبل يكشف كواليس مصالحة باسم ياخور : "طوينا الصفحة"

كشف الفنان السوري نوار بلبل تفاصيل المصالحة التي جمعته بالفنان باسم ياخور، وذلك بعد سنوات من التباين في المواقف السياسية، مؤكداً أن الخلاف بينهما انتهى بعد حوار صريح جمعهما استعداداً للمشاركة في مسلسل "خارج التغطية".

وخلال مقابلة مع منصة Syria One Plus، أوضح بلبل أنه انسحب من العمل فور علمه بانضمام باسم ياخور إلى فريق التمثيل، لافتاً إلى أن ياخور اتخذ الموقف نفسه عندما علم بمشاركته، قبل أن يتدخل مخرج العمل أمير نعمو ويقترح إجراء اتصال بينهما لحل الخلاف.

وقال بلبل إن المكالمة بدأت بأجواء متحفظة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حوار إيجابي، مضيفاً أن الطرفين توصلا إلى قناعة بأن الأولوية اليوم هي لسوريا، وأن الوقت حان لطي صفحة الخلافات.

وأكد الفنان السوري أنه لا يعتبر باسم ياخور من الأشخاص الذين "تورطوا بالدم"، مشيراً إلى أن مواقفه السابقة كانت مؤيدة للنظام السوري السابق، لكنه يرى أن الظروف تختلف من شخص إلى آخر، مضيفاً أنه ربما كان سيتخذ مواقف مشابهة لو بقي داخل سوريا ولم يكن معارضاً للنظام.

وأشار بلبل إلى أن اعتذار باسم ياخور للشعب السوري شكّل نقطة تحول بالنسبة إليه، قائلاً إن كل من اعتذر يجب أن تُفتح معه صفحة جديدة، داعياً إلى تجاوز الانقسامات من أجل مستقبل الدراما السورية.

ووجّه رسالة مباشرة إلى باسم ياخور، دعاه فيها إلى إعادة بناء علاقته مع السوريين، والاقتراب أكثر من هموم الناس ومعاناتهم، مؤكداً أن الجمهور لا يزال يحبه ويتابع أعماله، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توحيد جهود الفنانين لإعادة الدراما السورية إلى مكانتها التي تستحقها، بل وتطويرها إلى مستوى أفضل من السابق.

 

اقرأ ايضا في فن

حمل اليوتيوبر السورية نارين بيوتي بطـ ـفلها الأول يتصدر من جديد.. اول رد لها فاجأ الجميع وحسم الحقيقة
10:46

حمل اليوتيوبر السورية نارين بيوتي بطـ ـفلها الأول يتصدر من جديد.. اول رد لها فاجأ الجميع وحسم الحقيقة

أثارت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرجت عن صمتها للرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن حملها، معربة عن استغرابها من الاهتمام الكبير الذي يحيط بحياتها الشخصية.

10:46

حمل اليوتيوبر السورية نارين بيوتي بطـ ـفلها الأول يتصدر من جديد.. اول رد لها فاجأ الجميع وحسم الحقيقة

أثارت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرجت عن صمتها للرد على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن حملها، معربة عن استغرابها من الاهتمام الكبير الذي يحيط بحياتها الشخصية.

لمى قيس بأول تعليق لها بعد فوزها بـ"ذا فويس كيدز" وتكشف طبيعة علاقتها بـ داليا مبارك
07:06

لمى قيس بأول تعليق لها بعد فوزها بـ"ذا فويس كيدز" وتكشف طبيعة علاقتها بـ داليا مبارك

في أول إطلالة إعلامية لها بعد تتويجها بلقب "ذا فويس كيدز"، حلت الطفلة اليمنية لمى قيس ضيفة على برنامج "صباح الخير يا عرب"، حيث تحدثت عن خططها المقبلة، مؤكدة أنها ستحرص على تحقيق التوازن بين دراستها ومسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها تستعد لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا.

07:06

لمى قيس بأول تعليق لها بعد فوزها بـ"ذا فويس كيدز" وتكشف طبيعة علاقتها بـ داليا مبارك

في أول إطلالة إعلامية لها بعد تتويجها بلقب "ذا فويس كيدز"، حلت الطفلة اليمنية لمى قيس ضيفة على برنامج "صباح الخير يا عرب"، حيث تحدثت عن خططها المقبلة، مؤكدة أنها ستحرص على تحقيق التوازن بين دراستها ومسيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها تستعد لزيارة المملكة العربية السعودية قريبًا.

بعد تعرضه لحادث مروع.. أول تعليق من طارق النهري على حالته الصحية
06:37

بعد تعرضه لحادث مروع.. أول تعليق من طارق النهري على حالته الصحية

طمأن الفنان طارق النهري جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث سير خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه خرج منه سالمًا دون إصابات، وأن الأضرار اقتصرت على سيارته.

06:37

بعد تعرضه لحادث مروع.. أول تعليق من طارق النهري على حالته الصحية

طمأن الفنان طارق النهري جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث سير خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أنه خرج منه سالمًا دون إصابات، وأن الأضرار اقتصرت على سيارته.

اخترنا لك
حمل اليوتيوبر السورية نارين بيوتي بطـ ـفلها الأول يتصدر من جديد.. اول رد لها فاجأ الجميع وحسم الحقيقة
10:46
لمى قيس بأول تعليق لها بعد فوزها بـ"ذا فويس كيدز" وتكشف طبيعة علاقتها بـ داليا مبارك
07:06
بعد تعرضه لحادث مروع.. أول تعليق من طارق النهري على حالته الصحية
06:37
تأييد الحكم ضد هالة صدقي .. غرامة وتعويض لصالح شاليمار شربتلي
06:35

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026