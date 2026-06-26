نوار بلبل يكشف كواليس مصالحة باسم ياخور : "طوينا الصفحة"

وخلال مقابلة مع منصة Syria One Plus، أوضح أنه انسحب من العمل فور علمه بانضمام إلى فريق التمثيل، لافتاً إلى أن ياخور اتخذ الموقف نفسه عندما علم بمشاركته، قبل أن يتدخل مخرج العمل نعمو ويقترح إجراء اتصال بينهما لحل الخلاف.

وقال بلبل إن المكالمة بدأت بأجواء متحفظة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حوار إيجابي، مضيفاً أن الطرفين توصلا إلى قناعة بأن الأولوية هي لسوريا، وأن الوقت حان لطي صفحة الخلافات.

وأكد الفنان السوري أنه لا يعتبر ياخور من الأشخاص الذين "تورطوا "، مشيراً إلى أن مواقفه السابقة كانت مؤيدة للنظام السوري السابق، لكنه يرى أن الظروف تختلف من شخص إلى آخر، مضيفاً أنه ربما كان سيتخذ مواقف مشابهة لو بقي داخل ولم يكن معارضاً للنظام.

وأشار بلبل إلى أن اعتذار باسم ياخور للشعب السوري شكّل نقطة تحول بالنسبة إليه، قائلاً إن كل من اعتذر يجب أن تُفتح معه صفحة ، داعياً إلى تجاوز الانقسامات من أجل مستقبل الدراما .

ووجّه رسالة مباشرة إلى باسم ياخور، دعاه فيها إلى إعادة بناء علاقته مع السوريين، والاقتراب أكثر من هموم الناس ومعاناتهم، مؤكداً أن الجمهور لا يزال يحبه ويتابع أعماله، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توحيد جهود الفنانين لإعادة الدراما السورية إلى مكانتها التي تستحقها، بل وتطويرها إلى مستوى أفضل من السابق.