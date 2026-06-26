حمل اليوتيوبر السورية نارين بيوتي بطـ ـفلها الأول يتصدر من جديد.. اول رد لها فاجأ الجميع وحسم الحقيقة

وخلال حديثها، سخرت نارين من تداول هذه الأخبار
، متسائلة: "إذا حملت أو ما حملت، شو بيفرق عندكم وعند العالم
؟ يعني مين بجيب إيلون ماسك
مثلاً؟!"، في إشارة إلى أن الأمر لا يستدعي كل هذا الجدل أو المتابعة، منتقدة فضول البعض وإصرارهم على الخوض في تفاصيل حياتها الخاصة.
وجاء رد نارين بعد انتشار تكهنات واسعة
عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول عدد كبير من المتابعين شائعات تتحدث عن حملها، ما فتح بابًا واسعًا للتعليقات والتساؤلات، رغم عدم صدور أي إعلان رسمي منها في ذلك الوقت.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تصريحاتها، إذ رأى البعض أن ردها جاء عفويًا ويحمل طابعًا ساخرًا يعكس انزعاجها من الشائعات المتكررة، فيما اعتبر آخرون أن تعليقها لم يحسم الجدل بشكل مباشر، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام المزيد من التكهنات.