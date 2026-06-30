هبة مجدي تكشف للمرة الأولى تفاصيل رحلتها مع مرض السرطان

وفي هذا السياق، أوضح الصحفي محمد زكريا، المقرب من هبة مجدي، عبر منشور على " "، أنها بدأت رحلة العلاج قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما اكتشفت إصابتها بالمرض في سبتمبر/أيلول 2025، مؤكدًا أنها اختارت مواجهة الأزمة بصمت وطلبت عدم الإعلان عنها إلا بعد تحسن حالتها.

وأشار زكريا إلى أن هبة مجدي اعتذرت فور علمها بالإصابة عن المشاركة في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" مع الفنان زاهر، كما انسحبت من عدد من الأعمال الفنية الأخرى، مفضّلة التركيز على العلاج خلال تلك الفترة.

وأضاف أنها عادت تدريجيًا إلى نشاطها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "المداح"، بعد إبلاغ فريق العمل بظروفها الصحية، قبل أن توافق لاحقًا على بطولة مسلسل "نون النسوة"، ما أتاح لها التوفيق بين التصوير واستكمال برنامجها العلاجي.

وأكد محمد زكريا أن هبة مجدي واجهت واحدة من أصعب مراحل حياتها بإرادة كبيرة وبعيدًا عن الإعلام، مشيدًا بأخلاقها وحرصها على عدم استغلال مرضها لإثارة التعاطف، ومختتمًا حديثه بتوجيه الدعاء لها بالشفاء التام والعودة إلى حياتها الطبيعية وأسرتها وجمهورها بصحة وعافية.