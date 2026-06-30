بعد وفاته.. فيديو قديم لنورا رحال مع ابنها أليكس يعود إلى الواجهة

ويعود الفيديو إلى أكثر من 23 عامًا، وحمل عنوان "أم ألكساندروس"، إذ أطلت نورا برفقة طفلها الأول، وقدّمته باسمه الحقيقي ألكساندروس أبوستولوبولوس، المعروف اختصارًا بـ"أليكس". وكشفت حينها أنها رزقت به بعد عامين من زواجها، واصفةً إياه بـ"ولي ".

وخلال المقابلة، أوضحت أن أليكس كان يبلغ من العمر ستة أشهر ونصف وقت التصوير، ومازحت الجمهور بالقول إن أول مشكلة سيواجهها عندما يكبر هي كيفية كتابة اسمه .

كما تحدثت عن علاقتها الخاصة بابنها، مشيرة إلى أن أغنية "سيد " كانت قد اختارتها في الأصل لوالده، لكنها أصبحت تغنيها لطفلها بعدما صوّرتها وهي حامل به، وقالت: "أحلى شغلة عملتها إني صورت الأغنية وأنا حامل فيه... ولما انوجد صار هو سيد العالم".

وتضمّن التقرير مشاهد عائلية جمعت نورا بابنها داخل المنزل، بينما وصفته الأمومة بأنها "خلاصة التجارب بالحياة"، معتبرة أن الإنجاب هو أجمل محطة يمكن أن تعيشها .

ويأتي تداول هذا الفيديو بعد إعلان وفاة أليكس، البالغ من العمر 24 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابة تعرّض لها إثر حادث، أدت إلى نزيف حاد لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليه.

وكانت نورا رحال قد نعت ابنها بكلمات مؤثرة عبر حساباتها على ، قائلة: "مَن آمن بي، وإن مات، فسيحيا"، في منشور لاقى تفاعلًا واسعًا ورسائل تعزية من الفنانين والجمهور.

https://youtu.be/oJQ0WbNWkLE?si=EmiXsSlBMWJiMvdZ