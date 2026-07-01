اول ظهور لـ أحمد السعدني بعد زواجه من ميرنا الهلباوي..وصورة مع نجله تخطف الأنظار

سجل الفنان المصري أول ظهور له عبر بعد أيام من احتفاله بزواجه من الكاتبة والإعلامية ، من خلال صورة عفوية جمعته بابنه ، حظيت بتفاعل واسع من جمهوره.

وأعاد السعدني نشر الصورة عبر خاصية “القصص” على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، بعدما كان نجله قد شاركها عبر حسابه الشخصي، في لفتة عكست متانة العلاقة التي تجمع الأب بابنه، ونالت إشادة من المتابعين.



وظهر برفقة نجله وهما يجلسان على أرجوحة في أجواء عائلية بسيطة، اتسمت بالألفة والعفوية، ليكون ذلك أول ظهور للفنان منذ إعلان زواجه.

ويأتي هذا الظهور بعد أيام قليلة من إعلان السعدني زواجه من ، في خطوة فاجأت جمهوره، لا سيما أنه يحرص عادةً على إبقاء حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء.



وكان الفنان قد أعلن خبر زواجه عبر حسابه على “إنستغرام”، من خلال نشر صورة جمعته بعروسه، وأرفقها بتعليق مقتضب باللغة قال فيه: “We got married”، مؤكدًا بذلك دخولهما رسميًا الحياة الزوجية.



يُذكر أن حفل الزفاف أُقيم وسط أجواء عائلية، بحضور أفراد الأسرتين وعدد من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني، فيما لفت ظهور نجلي السعدني خلال الحفل اهتمام الجمهور، وتداولت صورهما ومقاطع الفيديو الخاصة بالمناسبة على نطاق واسع.