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اول ظهور لـ أحمد السعدني بعد زواجه من ميرنا الهلباوي..وصورة مع نجله تخطف الأنظار
اول ظهور لـ أحمد السعدني بعد زواجه من ميرنا الهلباوي..وصورة مع نجله تخطف الأنظار
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اول ظهور لـ أحمد السعدني بعد زواجه من ميرنا الهلباوي..وصورة مع نجله تخطف الأنظار

فن

2026-07-01 | 12:57
اول ظهور لـ أحمد السعدني بعد زواجه من ميرنا الهلباوي..وصورة مع نجله تخطف الأنظار
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Aljadeed
اول ظهور لـ أحمد السعدني بعد زواجه من ميرنا الهلباوي..وصورة مع نجله تخطف الأنظار

سجل الفنان المصري أحمد السعدني أول ظهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أيام من احتفاله بزواجه من الكاتبة والإعلامية ميرنا الهلباوي، من خلال صورة عفوية جمعته بابنه ياسين، حظيت بتفاعل واسع من جمهوره.

وأعاد السعدني نشر الصورة عبر خاصية “القصص” على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، بعدما كان نجله ياسين قد شاركها عبر حسابه الشخصي، في لفتة عكست متانة العلاقة التي تجمع الأب بابنه، ونالت إشادة واسعة من المتابعين.

وظهر أحمد السعدني برفقة نجله وهما يجلسان على أرجوحة في أجواء عائلية بسيطة، اتسمت بالألفة والعفوية، ليكون ذلك أول ظهور للفنان منذ إعلان زواجه.
ويأتي هذا الظهور بعد أيام قليلة من إعلان السعدني زواجه من ميرنا الهلباوي، في خطوة فاجأت جمهوره، لا سيما أنه يحرص عادةً على إبقاء حياته الخاصة بعيدًا عن الأضواء.

وكان الفنان قد أعلن خبر زواجه عبر حسابه على “إنستغرام”، من خلال نشر صورة جمعته بعروسه، وأرفقها بتعليق مقتضب باللغة الإنجليزية قال فيه: “We got married”، مؤكدًا بذلك دخولهما رسميًا الحياة الزوجية.

يُذكر أن حفل الزفاف أُقيم وسط أجواء عائلية، بحضور أفراد الأسرتين وعدد من الأصدقاء ونجوم الوسط الفني، فيما لفت ظهور نجلي أحمد السعدني خلال الحفل اهتمام الجمهور، وتداولت صورهما ومقاطع الفيديو الخاصة بالمناسبة على نطاق واسع.
 

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