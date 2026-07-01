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جيني إسبر تفتح قلبها في &quot;سقف عالي&quot;.. اعترافات غير مسبوقة وهل تعرضت للخيانة؟
جيني إسبر تفتح قلبها في "سقف عالي".. اعترافات غير مسبوقة وهل تعرضت للخيانة؟
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جيني إسبر تفتح قلبها في "سقف عالي".. اعترافات غير مسبوقة وهل تعرضت للخيانة؟

فن

2026-07-01 | 13:03
جيني إسبر تفتح قلبها في "سقف عالي".. اعترافات غير مسبوقة وهل تعرضت للخيانة؟
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Aljadeed
جيني إسبر تفتح قلبها في "سقف عالي".. اعترافات غير مسبوقة وهل تعرضت للخيانة؟

اعترافات جريئة ولحظات مؤثرة مع النجمة جيني إسبر في حلقة جديدة من برنامج "سقف عالي" مع جوزيف حويك

تتحدث للمرة الأولى عن الحب والزواج، وترد على شائعات الخيانة، وتكشف تفاصيل علاقتها بابنتها، كما تستعيد رحلة والدتها مع المرض الخبيث في حديث مؤثر يحمل الكثير من الأسرار. انتظروا الحلقة كاملة يوم الجمعة الساعة 8:00 مساءً عبر قناة الجديد على يوتيوب.

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