جيني إسبر تفتح قلبها في "سقف عالي".. اعترافات غير مسبوقة وهل تعرضت للخيانة؟

سجل الفنان المصري أحمد السعدني أول ظهور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أيام من احتفاله بزواجه من الكاتبة والإعلامية ميرنا الهلباوي، من خلال صورة عفوية جمعته بابنه ياسين، حظيت بتفاعل واسع من جمهوره.
تتواصل التحضيرات المكثفة لحفل زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي، وسط تجهيزات استثنائية داخل قاعة "ماديسون سكوير غاردن" في مدينة نيويورك، في حفل يُتوقع أن يكون من بين الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخ حفلات الزفاف.
أثارت عارضة الأزياء والمؤثرة السعودية مودل روز موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت مقطع فيديو ألمحت فيه إلى احتمال تقدم حبيبها لخطبتها، ما فتح باب التكهنات بين متابعيها الذين اعتبروا أن الإعلان الرسمي بات مسألة وقت.