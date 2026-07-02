أول تعليق لـ روزينا لاذقاني بعد تعيينها في مجلس الشعب

دخلت الفنانة روزينا لاذقاني رسمياً الحياة السياسية، بعدما عُيّنت عضواً في مجلس الشعب السوري الجديد، لتفتتح هذه المرحلة برسالة مؤثرة وجّهتها إلى السوريين عبر حسابها على “إنستغرام”.



وفي أول تعليق لها بعد تعيينها، أعربت لاذقاني عن امتنانها للثقة التي منحها إياها الرئيس السوري ، مؤكدة أن هذه الثقة تمثل مسؤولية كبيرة وليست مجرد تكريم شخصي.



وكتبت: “خير ما يُهدى للإنسان الثقة، وقد شرّفني سيادة رئيس الجمهورية بمنحي ثقته، ولن تكون هذه الثقة حدثاً عابراً في مشواري وخبرتي المتواضعة”.



وأضافت أنها ستؤدي مهمتها الجديدة بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، مؤكدة التزامها بخدمة أبناء والمساهمة في بناء “ الجديدة”، قبل أن تختتم رسالتها بالترحم على “ الثورة السورية”، معتبرة أن تضحياتهم أنارت الطريق نحو دولة العدل والمستقبل الواعد.



وجاء تعيين روزينا لاذقاني ضمن قائمة تضم 70 عضواً شكّلوا الثلث المعيّن في مجلس الشعب السوري الجديد بقرار من الرئيس أحمد الشرع، في أول برلمان يُشكّل بعد سقوط نظام بشار .



ويُعد انتقال لاذقاني من الدراما إلى العمل البرلماني من أبرز محطات مسيرتها المهنية، بعدما حققت حضوراً لافتاً في عدد من الأعمال السورية، أبرزها “الهيبة”، و”بانتظار الياسمين”، و”عناية مشددة”، و”شوق”، و”غرابيب سود”، و”ما فيي”، و”مربى العز”، و”ولاد بديعة”.