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فك لغز اختفاء الممثل الروسي ألكسندر فيسوكوفسكي في رحلة صيد
فك لغز اختفاء الممثل الروسي ألكسندر فيسوكوفسكي في رحلة صيد
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فك لغز اختفاء الممثل الروسي ألكسندر فيسوكوفسكي في رحلة صيد

فن

2026-07-02 | 05:36
فك لغز اختفاء الممثل الروسي ألكسندر فيسوكوفسكي في رحلة صيد
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Aljadeed
فك لغز اختفاء الممثل الروسي ألكسندر فيسوكوفسكي في رحلة صيد

خيّم الحزن على الوسط الفني الروسي بعد إعلان السلطات العثور على جثة الممثل ألكسندر فيسوكوفسكي في نهر أوكا بمقاطعة موسكو، عقب أيام من اختفائه خلال رحلة صيد كان يقضيها برفقة ابنه.

وأفادت وكالة “تاس” بأن غواصين تمكنوا من انتشال جثة الممثل، بعد عمليات بحث مكثفة شاركت فيها فرق الإنقاذ والغواصون التابعون لوزارة الطوارئ الروسية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الوفاة.

وبحسب لجنة التحقيق في مقاطعة موسكو، فقد تلقّت السلطات في 30 يونيو بلاغًا عن اختفاء رجل من مواليد عام 1963، بعدما ابتعد عن ابنه باتجاه مجرى النهر خلال رحلة صيد في منطقة بوشينسكي، قبل أن ينقطع الاتصال به، ما دفع الجهات المختصة إلى إطلاق عمليات بحث واسعة.عطلات ومناسبات موسمية

وأكدت السلطات أنها باشرت التحقيقات وجمع الأدلة في موقع العثور على الجثة، مشيرة إلى أن سبب الوفاة لم يُحسم بعد، بانتظار نتائج الفحوص والإجراءات القانونية.

ويُعد ألكسندر فيسوكوفسكي من أبرز الممثلين في روسيا، واشتهر بدور “ماكس كاريلسكي” في مسلسل “بريغادا”، كما شارك في عدد من الأعمال الناجحة، أبرزها فيلم “بومر” ومسلسل “مارش توريتسكي”، تاركًا بصمة بارزة في الدراما والسينما الروسية.

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