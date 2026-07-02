فك لغز اختفاء الممثل الروسي ألكسندر فيسوكوفسكي في رحلة صيد

خيّم الحزن على الوسط الفني الروسي بعد إعلان السلطات العثور على جثة الممثل ألكسندر فيسوكوفسكي في نهر أوكا بمقاطعة ، عقب أيام من اختفائه خلال رحلة صيد كان يقضيها برفقة ابنه.



وأفادت وكالة “تاس” بأن غواصين تمكنوا من انتشال جثة الممثل، بعد عمليات بحث مكثفة شاركت فيها فرق الإنقاذ والغواصون التابعون لوزارة الروسية، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الوفاة.



وبحسب في ، فقد تلقّت السلطات في 30 بلاغًا عن اختفاء رجل من مواليد عام 1963، بعدما ابتعد عن ابنه باتجاه مجرى النهر خلال رحلة صيد في منطقة بوشينسكي، قبل أن ينقطع الاتصال به، ما دفع الجهات المختصة إلى إطلاق عمليات بحث .عطلات ومناسبات موسمية



وأكدت السلطات أنها باشرت التحقيقات وجمع الأدلة في موقع العثور على الجثة، مشيرة إلى أن سبب الوفاة لم يُحسم بعد، بانتظار نتائج الفحوص والإجراءات القانونية.



ويُعد ألكسندر فيسوكوفسكي من أبرز الممثلين في ، واشتهر بدور “ كاريلسكي” في مسلسل “بريغادا”، كما شارك في عدد من الأعمال الناجحة، أبرزها فيلم “بومر” ومسلسل “مارش توريتسكي”، تاركًا بصمة بارزة في الدراما والسينما الروسية.