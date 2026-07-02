مي كمال تعلن انفصالها عن أحمد مكي وتحسمها: انقطع حبل الود

وكتبت مي كمال: “انقطع حبل الود بيني وبين أحمد
، تم الانفصال نهائيًا، وما كان لله بقي وما سواه مضى، الحمد لله، أسأل الله
أن يكتب لكل منا طريقه ويجعل القادم أجمل، ربنا يوفقك في حياتك.”
ولم تكتفِ بإعلان الانفصال، بل نشرت رسالة أخرى أوضحت فيها أنها تعرضت، بحسب وصفها، لمواقف صعبة من بعض المقربين من أحمد مكي
، مؤكدة أنها لم تساومه يومًا على المال، ولم تحصل منه على أي مبالغ مالية، مشيرة إلى أن مكي يعلم هذه الحقيقة جيدًا.
وأضافت أنها فضّلت الصمت لفترة طويلة احترامًا للعهد الذي قطعته لوالدة الفنان الراحلة، لكنها قررت أخيرًا الدفاع عن نفسها وسمعتها، مؤكدة أنها تحمل اسم والدها وتعتز به، ولا تعتمد على اسم أي شخص آخر
.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة فقط من رسالة رومانسية وجهتها مي كمال إلى أحمد مكي بمناسبة عيد ميلاده، عبّرت فيها عن حبها الكبير له وتمنت أن تكون “آخر حب” في حياته، قبل أن تعلن انتهاء العلاقة بشكل نهائي، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.