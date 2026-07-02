مي كمال تعلن انفصالها عن أحمد مكي وتحسمها: انقطع حبل الود

أعلنت خبيرة التجميل مي كمال انفصالها النهائي عن الفنان ، منهيةً بذلك العلاقة التي عادت قبل نحو ثلاثة أشهر، وذلك من خلال رسالة نشرتها عبر خاصية “القصص” على حسابها في “إنستغرام”.





وكتبت مي كمال: “انقطع حبل الود ، تم الانفصال نهائيًا، وما كان لله بقي وما سواه مضى، الحمد لله، أسأل أن يكتب لكل منا طريقه ويجعل القادم أجمل، ربنا يوفقك في حياتك.”

ولم تكتفِ بإعلان الانفصال، بل نشرت رسالة أخرى أوضحت فيها أنها تعرضت، بحسب وصفها، لمواقف صعبة من بعض المقربين من ، مؤكدة أنها لم تساومه يومًا على المال، ولم تحصل منه على أي مبالغ مالية، مشيرة إلى أن مكي يعلم هذه الحقيقة جيدًا.



وأضافت أنها فضّلت الصمت لفترة طويلة احترامًا للعهد الذي قطعته لوالدة الفنان الراحلة، لكنها قررت أخيرًا الدفاع عن نفسها وسمعتها، مؤكدة أنها تحمل اسم والدها وتعتز به، ولا تعتمد على اسم أي .



ويأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة فقط من رسالة رومانسية وجهتها مي كمال إلى أحمد مكي بمناسبة عيد ميلاده، عبّرت فيها عن حبها الكبير له وتمنت أن تكون “آخر حب” في حياته، قبل أن تعلن انتهاء العلاقة بشكل نهائي، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.