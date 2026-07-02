ملحم زين يكشف للمرة الأولى كيف بدأت قصة حبه مع زوجته

وقال ملحم إن التعارف الأول بينهما يعود إلى عام 2004، خلال مشاركته في حفل خاص أقيم بمناسبة عيد ميلادها، موضحاً أنه تعرف بدايةً إلى شقيقها، قبل أن تتطور العلاقة لاحقاً بعد زيارة العائلة إلى .

وأضاف أنه دعا العائلة إلى العشاء، وهناك بدأ التعارف يأخذ طابعاً أقرب وأكثر جدية، مشيراً إلى أن الانجذاب بينه وبين زوجته كان متبادلاً منذ اللقاءات الأولى، وأن العلاقة تطورت بشكل طبيعي وبعيداً عن التصنع أو الضغوط.

وأكد ملحم زين أن زوجته كانت معجبة به قبل الارتباط الرسمي، لكنها اختارت منذ البداية الابتعاد عن الأضواء والوسط الفني، وهو قرار يحترمه ويدعمه بالكامل، لافتاً إلى أن حياتهما العائلية قائمة على الخصوصية والاستقرار.

وتحدث أيضاً عن طبيعة علاقتهما الزوجية، مؤكداً أن زوجته لا تشعر بالغيرة من معجباته، وأن الثقة والاحترام المتبادل هما أساس نجاح زواجهما واستمراره بعيداً عن ضغوط الشهرة والإعلام.

وفي سياق الحلقة، تطرق ملحم زين إلى صداقاته داخل الوسط الفني، كاشفاً عن موقف إنساني جمعه بالفنان وائل كفوري بعد حفله في مهرجانات ، حين اتصل به كفوري فور انتهاء الحفل ودعاه إلى منزله في للاحتفال بنجاحه.

وأوضح أن تلك المبادرة تركت أثراً كبيراً في نفسه، رغم أنه لم يتمكن من تلبية الدعوة بسبب ارتباطه بحفل زفاف في الليلة نفسها، مؤكداً أن موقف وائل كفوري يعكس محبة حقيقية واحتراماً كبيراً بينهما.

كما أشار ملحم إلى أن علاقاته في الوسط الفني لا تقوم على التواصل اليومي، بل على المواقف والاحترام، كاشفاً عن صداقات طويلة تجمعه بعاصي الحلاني وزياد برجي وعلاء زلزلي، إضافة إلى تقديره الكبير لكل من كاظم الساهر وصابر الرباعي، واصفاً فضل شاكر بأنه أكثر من صديق.