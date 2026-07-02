بعد التحقيق الأول.. فادي خفاجة أمام جلسة جديدة في نقابة الممثلين

وبحسب مصادر محلية ، لم تُنهِ تحقيقاتها حتى الآن، إذ لا تزال تراجع جميع تفاصيل الواقعة قبل إصدار قرارها النهائي، في وقت يُنتظر أن تعقد جلسة لاستكمال الاستماع إلى أقوال خفاجة ومناقشة جميع الملابسات المرتبطة بالأزمة.

وأوضحت المصادر أن جلسة التحقيق السابقة شهدت مناقشة محتوى الفيديو الذي نشره الفنان عبر حساباته على ، إضافة إلى استفسارات حول الأسباب التي دفعته إلى نشره، وذلك في إطار التحقق من مدى مخالفته للوائح المنظمة لسلوك أعضاء النقابة.

وأكدت المصادر أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة، مشيرة إلى أن النقابة لن تتخذ أي قرار قبل انتهاء التحقيقات بشكل كامل، على أن يتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من الإجراءات الداخلية.

وتعود بداية الأزمة إلى نشر مقطع فيديو وجّه خلاله انتقادات حادة وعبارات اعتبرتها النقابة مسيئة لنقيب المهن التمثيلية الدكتور ، وهو ما أثار من الجدل داخل الوسط الفني، ودفع النقابة إلى فتح تحقيق رسمي معه.

ومن المنتظر أن تحدد الجلسة المقبلة ما إذا كانت الأزمة ستنتهي بإغلاق الملف، أو باتخاذ إجراءات تأديبية بحق الفنان، وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق النهائي.