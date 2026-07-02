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العثور على جثة ملكة جمال أميركية وصديقها تحت أنقاض زلزال فنزويلا
العثور على جثة ملكة جمال أميركية وصديقها تحت أنقاض زلزال فنزويلا
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العثور على جثة ملكة جمال أميركية وصديقها تحت أنقاض زلزال فنزويلا

فن

2026-07-02 | 07:49
العثور على جثة ملكة جمال أميركية وصديقها تحت أنقاض زلزال فنزويلا
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Aljadeed
العثور على جثة ملكة جمال أميركية وصديقها تحت أنقاض زلزال فنزويلا

خيّم الحزن على أوساط مسابقات الجمال بعد إعلان العثور على جثة ملكة جمال أورلاندو 2025 الأميركية، سكارلنت رودريغيز، إلى جانب صديقها خوسيه كاسترو، تحت أنقاض المبنى الذي انهار جراء الزلزال المدمر الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي.عطلات ومناسبات موسمية

وأكدت عائلتا الضحيتين نبأ الوفاة بعد أيام من عمليات البحث المكثفة في منطقة كاتيا لا مار الساحلية بولاية لا غوايرا، إحدى أكثر المناطق تضررًا من الزلزال، حيث كانت الآمال معلقة على العثور عليهما على قيد الحياة.

وبحسب المعلومات، كانت سكارلنت، البالغة من العمر 23 عامًا، برفقة صديقها داخل المبنى لحظة وقوع الزلزال، قبل أن ينهار عليهما. واستمرت فرق الإنقاذ في البحث بين الأنقاض حتى تمكنت من انتشال جثتيهما، اللتين وُجدتا جنبًا إلى جنب.

وقالت العائلتان، في بيان مؤثر نُشر عبر صفحة لجمع التبرعات، إن الثنائي “وُجد معًا حتى النهاية”، مشيرتين إلى أن الكارثة أودت أيضًا بحياة عدد من أفراد عائلة خوسيه كاسترو، بينهم والده وجدته وعمه وعمته.

وكانت سكارلنت رودريغيز قد توجت بلقب Miss Grand Orlando 2025، وحققت حضورًا لافتًا في مسابقات الجمال وعالم عروض الأزياء، ما جعل خبر وفاتها يترك صدمة واسعة بين متابعيها.


ونعت منظمة Miss Grand Florida الراحلة، مؤكدة أن سكارلنت ستبقى في الذاكرة بابتسامتها وروحها الإيجابية وأخلاقها الرفيعة، معتبرة أن إرثها لن يقتصر على إنجازاتها في مسابقات الجمال، بل سيبقى حاضرًا في قلوب كل من عرفها.

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