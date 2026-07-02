العثور على جثة ملكة جمال أميركية وصديقها تحت أنقاض زلزال فنزويلا

خيّم الحزن على أوساط مسابقات بعد إعلان العثور على جثة أورلاندو 2025 الأميركية، سكارلنت ، إلى جانب صديقها خوسيه كاسترو، تحت أنقاض المبنى الذي انهار جراء الزلزال المدمر الذي ضرب في 24 الماضي.عطلات ومناسبات موسمية





وأكدت عائلتا الضحيتين نبأ الوفاة بعد أيام من عمليات البحث المكثفة في منطقة كاتيا لا مار الساحلية بولاية لا غوايرا، إحدى أكثر المناطق تضررًا من الزلزال، حيث كانت الآمال معلقة على العثور عليهما على قيد الحياة.



وبحسب المعلومات، كانت سكارلنت، البالغة من العمر 23 عامًا، برفقة صديقها داخل المبنى لحظة وقوع الزلزال، قبل أن ينهار عليهما. واستمرت فرق الإنقاذ في البحث بين الأنقاض حتى تمكنت من انتشال جثتيهما، اللتين وُجدتا جنبًا إلى جنب.



وقالت العائلتان، في بيان مؤثر نُشر عبر صفحة لجمع التبرعات، إن “وُجد معًا حتى النهاية”، مشيرتين إلى أن الكارثة أودت أيضًا بحياة عدد من أفراد عائلة خوسيه كاسترو، بينهم والده وجدته وعمه وعمته.



وكانت سكارلنت قد توجت بلقب Miss Grand Orlando 2025، وحققت حضورًا لافتًا في مسابقات وعالم عروض الأزياء، ما جعل خبر وفاتها يترك صدمة بين متابعيها.





ونعت منظمة Miss Grand Florida الراحلة، مؤكدة أن سكارلنت ستبقى في الذاكرة بابتسامتها وروحها الإيجابية وأخلاقها الرفيعة، معتبرة أن إرثها لن يقتصر على إنجازاتها في مسابقات الجمال، بل سيبقى حاضرًا في قلوب كل من عرفها.