رسالة جديدة من روزينا لاذقاني بعد دخولها الحياة السياسية

وفي تدوينة عبر حسابها على "فيسبوك"، أعربت لاذقاني عن امتنانها للرسائل التي تلقتها عقب إعلان تعيينها، قائلة: "شكرًا لكل الكلمات الطيبة اللي وصلتني عبر رسائل الصفحة، ممتنة لكل رسالة ولكل دعاء ولكل كلمة صادقة منحتني دعمًا ومحبة".
وأضافت أن محبة الناس وثقتهم تشكل وسامًا تعتز به، مؤكدة أنها تأمل أن تكون عند حسن ظن الجميع، وأن يوفقها الله لخدمة وطنها وأهلها بكل إخلاص.
وجاءت هذه الرسالة بعد أيام من إعلان تعيين لاذقاني عضوًا في مجلس الشعب السوري الجديد، في خطوة شكلت انتقالًا لها من الساحة الفنية إلى العمل العام، وأثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت عليها رسائل التهنئة والدعم من جمهورها وعدد من الفنانين والمتابعين.
بعد تعيينها عضواً في مجلس الشعب السوري، بدأت الفنانة السورية روزينا لاذقاني بالكشف عن ملامح المرحلة التي تستعد لخوضها تحت قبة البرلمان، محددةً أولوياتها في العمل النيابي، والتي قالت إنها ستركز على ملفات إنسانية ووطنية واجتماعية تمس شريحة واسعة من السوريين.
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