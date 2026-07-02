رسالة جديدة من روزينا لاذقاني بعد دخولها الحياة السياسية

وفي تدوينة عبر حسابها على " "، أعربت لاذقاني عن امتنانها للرسائل التي تلقتها عقب إعلان تعيينها، قائلة: "شكرًا لكل الكلمات الطيبة اللي وصلتني عبر رسائل الصفحة، ممتنة لكل رسالة ولكل دعاء ولكل صادقة منحتني دعمًا ومحبة".

وأضافت أن محبة الناس وثقتهم تشكل وسامًا تعتز به، مؤكدة أنها تأمل أن تكون عند حسن ظن الجميع، وأن يوفقها لخدمة وطنها وأهلها بكل إخلاص.

وجاءت هذه بعد أيام من إعلان تعيين لاذقاني عضوًا في مجلس الشعب السوري الجديد، في خطوة شكلت انتقالًا لها من الساحة الفنية إلى العمل العام، وأثارت تفاعلًا واسعًا على ، حيث انهالت عليها رسائل التهنئة والدعم من جمهورها وعدد من الفنانين والمتابعين.