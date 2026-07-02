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المستشار تركي آل الشيخ يدافع عن أم كلثوم ويعلنها: أهم صوت نسائي عربي عبر التاريخ
المستشار تركي آل الشيخ يدافع عن أم كلثوم ويعلنها: أهم صوت نسائي عربي عبر التاريخ
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المستشار تركي آل الشيخ يدافع عن أم كلثوم ويعلنها: أهم صوت نسائي عربي عبر التاريخ

فن

2026-07-02 | 02:58
المستشار تركي آل الشيخ يدافع عن أم كلثوم ويعلنها: أهم صوت نسائي عربي عبر التاريخ
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Aljadeed
المستشار تركي آل الشيخ يدافع عن أم كلثوم ويعلنها: أهم صوت نسائي عربي عبر التاريخ

تصدّر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، منصات التواصل الاجتماعي بعد دفاعه الحاسم عن كوكب الشرق أم كلثوم، ردًا على تدوينة انتقدت تاريخها الفني وأثارت جدلًا واسعًا.

وبدأت القصة عندما نشر أحد المستخدمين عبر منصة "إكس" تدوينة قال فيها إنه لا يفهم سبب "الهالة" التي تحيط بأم كلثوم، معتبرًا أن الإعلام هو من صنع أسطورتها، وأنها لا تمتلك الصوت أو الكاريزما التي تبرر مكانتها الفنية.

وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من الانتقادات بين محبي الطرب العربي، قبل أن يتدخل تركي آل الشيخ ويرد عبر حسابه الرسمي، واصفًا ما كُتب بأنه "كلام غير مفهوم".

وأكد آل الشيخ أن أم كلثوم هي "أهم صوت نسائي عربي على مر التاريخ"، مشددًا على أن التقليل من قيمتها أو الإساءة إليها بهدف إثارة الجدل أو تحقيق التفاعل على مواقع التواصل أمر معيب ولا يليق.

وكتب في تدوينته: "كلام مو مفهوم.. أم كلثوم أهم صوت نسائي عربي على مر التاريخ.. من المعيب بهدف الحصول على تفاعل فتح مواضيع بكلام كله تجريح!".

كما أوضح أن الاختلاف في الذوق الفني حق مشروع، لكنه يجب أن يكون بعيدًا عن الإساءة، مضيفًا: "إذا ما يعجبك صوتها تقدر تقول صوتها ما يعجبني وهذا حقك، وتقدر تقول أحب الأصوات هذه أكثر منها".

ولاقى موقف تركي آل الشيخ تفاعلًا واسعًا، حيث أشاد كثيرون بطريقة دفاعه عن إرث أم كلثوم، معتبرين أن احترام الرموز الفنية لا يتعارض مع اختلاف الأذواق، بل يعكس تقديرًا لتاريخها وتأثيرها في الموسيقى العربية.
 

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