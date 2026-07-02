المستشار تركي آل الشيخ يدافع عن أم كلثوم ويعلنها: أهم صوت نسائي عربي عبر التاريخ

وبدأت القصة عندما نشر أحد المستخدمين عبر منصة "إكس" تدوينة قال فيها إنه لا يفهم سبب "الهالة" التي تحيط بأم كلثوم، معتبرًا أن الإعلام هو من صنع أسطورتها، وأنها لا تمتلك الصوت أو الكاريزما التي تبرر مكانتها الفنية.وأثارت هذه التصريحات موجة من الانتقادات بين محبي الطرب ، قبل أن يتدخل ويرد عبر حسابه الرسمي، واصفًا ما كُتب بأنه "كلام غير مفهوم".وأكد أن أم كلثوم هي "أهم صوت نسائي على مر التاريخ"، مشددًا على أن التقليل من قيمتها أو الإساءة إليها بهدف إثارة الجدل أو تحقيق التفاعل على مواقع التواصل أمر معيب ولا يليق.وكتب في تدوينته: "كلام مو مفهوم.. أم كلثوم أهم صوت نسائي عربي على مر التاريخ.. من المعيب بهدف الحصول على تفاعل فتح مواضيع بكلام كله تجريح!".كما أوضح أن الاختلاف في الذوق الفني حق مشروع، لكنه يجب أن يكون بعيدًا عن الإساءة، مضيفًا: "إذا ما يعجبك صوتها تقدر تقول صوتها ما يعجبني وهذا حقك، وتقدر تقول أحب الأصوات هذه أكثر منها".ولاقى موقف آل الشيخ تفاعلًا واسعًا، حيث أشاد كثيرون بطريقة دفاعه عن إرث أم كلثوم، معتبرين أن احترام الرموز الفنية لا يتعارض مع اختلاف الأذواق، بل يعكس تقديرًا لتاريخها وتأثيرها في الموسيقى .