قبل زفاف تايلور سويفت .. تفاصيل لقاء خاص جمعها بالأمير ويليام وكيت ميدلتون

ووفقًا لمجلة People، عُقد اللقاء خلال شهر مايو الماضي بعيدًا عن ، وشكّل أول اجتماع مباشر يجمع كيت ميدلتون بتايلور سويفت، في مناسبة جمعت أحد أبرز ثنائيات العائلة المالكة بأحد أشهر في عالمي الفن والرياضة.

وجاء هذا اللقاء بالتزامن مع تصريحات للأمير ويليام أثارت تكهنات حول احتمال حضوره حفل زفاف تايلور سويفت، بعدما سُئل عن الأمر خلال مقابلة إذاعية، ليكتفي بالرد مبتسمًا: "لا تعليق"، قبل أن يضيف أنه يأمل في تلقي دعوة، من دون أن يؤكد حضوره.

إلا أن مجلة People حسمت الجدل لاحقًا، مؤكدة أن الأمير ويليام وكيت ميدلتون لن يكونا ضمن قائمة المدعوين أو الحاضرين في مراسم الزفاف.

كما عاد اللقاء إلى الواجهة بعد بث حلقة من بودكاست "New Heights"، الذي يقدمه ترافيس كيلسي مع شقيقه جيسون، إذ ألمح كيلسي خلال الحلقة إلى اجتماع جمعه مؤخرًا بالأمير ويليام أثناء حديثهما عن نادي أستون فيلا وأجواء كأس ، في إشارة عززت صحة التقارير المتداولة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يلتقي فيها الأمير ويليام بتايلور سويفت، إذ تعود علاقتهما إلى عام 2013، عندما شاركا مع المغني جون بون جوفي في أداء أغنية Livin' on a Prayer خلال فعالية خيرية نظمتها مؤسسة Centrepoint، في واحدة من أكثر اللحظات التي بقيت عالقة في ذاكرة الجمهور.