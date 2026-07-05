بعد وعكة صحية مفاجئة.. فضل شاكر يغادر المستشفى العسكري

وأكدت المحامية أماتا مبارك، في تصريحات صحفية، أن شاكر أنهى جميع الفحوصات اللازمة، وغادر المستشفى بعد استقرار وضعه الصحي، مشيرة إلى أن طلب الإفراج عنه لا يزال قيد الدراسة، ولم يصدر بشأنه أي قرار رسمي حتى الآن.

وكان الفنان اللبناني قد نُقل إلى بعد تعرضه لجلطات قلبية، حيث خضع لمراقبة طبية مكثفة استمرت 24 ساعة، إلى جانب سلسلة من الفحوصات لتقييم حالته الصحية ومتابعة استجابته للعلاج.

وأشرف فريق طبي متخصص على متابعة حالته بشكل مستمر، قبل أن يسمح له الأطباء بمغادرة المستشفى بعد التأكد من استقرار حالته.

وبحسب تقارير لبنانية، فإن الحالة الصحية لفضل شاكر تأثرت بمعاناته من عدد من الأمراض المزمنة، أبرزها وارتفاع ضغط ، إضافة إلى انسداد في الشرايين، وهو ما استدعى تدخلاً طبياً سريعاً لتجنب أي مضاعفات قلبية.

وعلى الصعيد القانوني، لا يزال ملف الفنان اللبناني أمام ، حيث تواصل الجهات المختصة دراسة طلب إخلاء سبيله في ضوء التقارير الطبية المقدمة، من دون تحديد موعد رسمي لإصدار القرار النهائي.