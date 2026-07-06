نيمار يودّع كأس العالم بالدموع بعد خسارة البرازيل... ويعلن اعتزاله اللعب دوليًا

ومع إطلاق صافرة النهاية، سقط نيمار على أرض الملعب والدموع تملأ عينيه، بينما هرع زملاؤه لمواساته في مشهد اختصر سنوات طويلة من الحلم والانتظار. فالنجم البرازيلي كان قد أكد مرارًا قبل البطولة أن مونديال 2026 سيكون محطته الأخيرة بقميص "السيليساو"، ليأتي الوداع بطريقة مؤلمة لم يكن يتمناها.
وبعد المباراة، أعلن نيمار اعتزاله اللعب الدولي، مؤكدًا أن رحلته مع المنتخب انتهت على الملعب نفسه الذي شهد بدايته الدولية عام 2010، وقال: "حاولت في هذه النسخة... بدأت مسيرتي على هذا الملعب، والآن أنهي رحلتي مع منتخب البرازيل على الملعب نفسه."
وخلال مسيرته مع المنتخب البرازيلي، خاض نيمار 130 مباراة دولية، سجل خلالها 80 هدفًا وصنع 59 هدفًا، وشارك في أربع نسخ من كأس العالم، لكنه أخفق في تحقيق الحلم الأكبر برفع الكأس الذهبية، رغم اعتباره أحد أبرز نجوم جيله وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ البرازيل.
ورغم النهاية القاسية، سيبقى اسم نيمار حاضرًا في ذاكرة جماهير كرة القدم، بعدما قدّم سنوات من المتعة والمهارة بقميص البرازيل، فيما تحوّل مشهد دموعه بعد الخسارة أمام النرويج إلى أحد أكثر لحظات مونديال 2026 تأثيرًا.