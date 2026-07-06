حقيقة وفاة إيجي إرتيم تتكشف... وهذا ما كشفه التقرير الشرعي الأولي

وبحسب ما نقلته صحيفة Milliyet ، لم يُظهر التقييم الأولي وجود آثار اعتداء أو تسمم أو إصابات رضّية يمكن اعتبارها سببًا مباشرًا للوفاة، فيما رجّح التقرير أن تكون إرتيم قد فارقت الحياة نتيجة نوبة قلبية.

ورغم هذه النتيجة الأولية، لم تُغلق السلطات التركية الملف بعد، إذ أكدت أن السبب الرسمي للوفاة لن يُحسم إلا بعد انتهاء الفحوصات المخبرية وصدور التقرير الشرعي النهائي.

وتواصل مراجعة تفاصيل الرحلة التي قامت بها إرتيم إلى تايلاند، إلى جانب الادعاءات المتداولة حول تعرضها لهجوم من قرد خلال الرحلة، كما يتم فحص مزاعم إصابتها بتسمم ، إضافة إلى الجروح التي عُثر عليها في ذراعيها لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بالوفاة