عاجل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فجر منازلاً في بيت ياحون وحداثا
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
الشرع: سوريا تجاوزت الكثير من العقبات وأنشأت في الأشهر الأخيرة علاقات ممتازة مع العديد من الدول وكان لفرنسا دور في انفتاح سوريا على الخارج
aljadeed-breaking-news
أخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
22 o
AlJadeedTv
الجنوب
25 o
AlJadeedTv
الشمال
26 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
26 o
AlJadeedTv
متن
26 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كاريس بشار تحسم طبيعة علاقتها بـ باريش اردوتش
كاريس بشار تحسم طبيعة علاقتها بـ باريش اردوتش
A-
A+

كاريس بشار تحسم طبيعة علاقتها بـ باريش اردوتش

فن

2026-07-06 | 11:35
كاريس بشار تحسم طبيعة علاقتها بـ باريش اردوتش
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كاريس بشار تحسم طبيعة علاقتها بـ باريش اردوتش

علّقت النجمة السورية كاريس بشار لأول مرة، على الجدل الذي رافق تفاعلها مع النجم التركي باريش أردوتش خلال حفل Joy Awards، مؤكدة أن ما حدث كان عفوياً ولا يستحق كل الضجة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC، أوضحت كاريس أن كل ما جرى لم يكن مخططاً له، بل جاء بشكل تلقائي، وقالت: “كانت لحظة عفوية جداً، وهو تصرف بجنتلة. بعد الحفل كنت نايمة، وثاني يوم فتحت الواتساب ولقيت الرسائل كلها عن الموضوع، وأنا أصلاً من الأشخاص الكسالى بمتابعة السوشال ميديا”.

وأضافت بروحها المرحة: “هو عمل لي فولو، مو تزوجني! صارت قضية… عملناله فولو باك وانتهت العلاقة هون”، في تعليق أثار موجة واسعة من التفاعل، بعدما وضع حداً للتكهنات التي رافقت القصة خلال الأشهر الماضية.

ويُذكر أن القصة تعود إلى حفل Joy Awards، عندما بادر النجم التركي باريش أردوتش إلى مساعدة كاريس بشار على الصعود إلى المسرح لتسلّم جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “تحت سابع أرض”، في لقطة عفوية التقطتها عدسات الكاميرات وانتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بعفوية الموقف والاحترام المتبادل الذي ظهر بين النجمين.

ولم يتوقف التفاعل عند تلك اللقطة، إذ علّقت كاريس لاحقاً عليها بروح مرحة، قائلة: “ما عرفت بدو يوقف قلبي لأنه هو مسكلي إيدي أو لأنه بدو يوقف هون”، وهو تعليق تناقله الجمهور على نطاق واسع، وأعاد تداول الفيديو بشكل كبير.

وبعد الحفل بفترة قصيرة، عاد اسم الثنائي إلى الواجهة من جديد، بعدما تابع باريش أردوتش كاريس بشار عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، لتبادله الأخيرة المتابعة، في خطوة أثارت فضول المتابعين وأشعلت موجة من التكهنات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وانقسمت آراء الجمهور حينها بين من رأى أن المتابعة المتبادلة لا تتعدى كونها تعبيراً عن التقدير والاحترام المهني، وبين من اعتبرها مؤشراً إلى احتمال وجود تعاون فني مستقبلي، لا سيما في ظل الشعبية الواسعة التي يحظى بها النجمان في العالم العربي وتركيا، والنجاحات الكبيرة التي حققها كل منهما في أعماله الأخيرة.

إلا أن تصريحات كاريس الأخيرة وضعت حداً لكل تلك التأويلات، بعدما أكدت أن ما حدث لم يكن سوى موقف عفوي وتفاعل طبيعي بين زميلين، مستغربة حجم الضجة التي أثيرت حول الموضوع، ومؤكدة أن الأمر لا يتجاوز حدود المجاملة والاحترام المتبادل.

اقرأ ايضا في فن

الطب الشرعي يحسم أولى نتائج التحقيق في وفاة إيجي إرتيم
11:38

الطب الشرعي يحسم أولى نتائج التحقيق في وفاة إيجي إرتيم

أظهرت التحقيقات الجارية في وفاة الممثلة التركية إيجي إرتيم تطوراً جديداً، بعدما أصدر معهد الطب الشرعي تقريره الأولي، الذي كشف النتائج الأولى المتعلقة بسبب الوفاة، في انتظار التقرير النهائي الذي سيحسم القضية بشكل رسمي.

11:38

الطب الشرعي يحسم أولى نتائج التحقيق في وفاة إيجي إرتيم

أظهرت التحقيقات الجارية في وفاة الممثلة التركية إيجي إرتيم تطوراً جديداً، بعدما أصدر معهد الطب الشرعي تقريره الأولي، الذي كشف النتائج الأولى المتعلقة بسبب الوفاة، في انتظار التقرير النهائي الذي سيحسم القضية بشكل رسمي.

جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب
08:23

جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب

خطفت عائلة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أنظار الجماهير العربية خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما ظهر إنفانتينو حاملًا العلم اللبناني داخل أحد ملاعب البطولة، في وقت لفتت فيه ابنته أليسيا الأنظار بارتدائها قميص نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي.

08:23

جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب

خطفت عائلة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، أنظار الجماهير العربية خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما ظهر إنفانتينو حاملًا العلم اللبناني داخل أحد ملاعب البطولة، في وقت لفتت فيه ابنته أليسيا الأنظار بارتدائها قميص نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي.

المنتخب البرازيلي يجمع عامر زيان بالنائب جبران باسيل والوزير السابق نهاد المشنوق
07:42

المنتخب البرازيلي يجمع عامر زيان بالنائب جبران باسيل والوزير السابق نهاد المشنوق

شارك الفنان اللبناني عامر زيان مجموعة صور و مقاطع فيديو خلال حضوره فعالية "بترونيات" في مدينة البترون، حيث التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والوزير السابق نهاد المشنوق، في أجواء جمعت بين الفن والسياسة والرياضة.

07:42

المنتخب البرازيلي يجمع عامر زيان بالنائب جبران باسيل والوزير السابق نهاد المشنوق

شارك الفنان اللبناني عامر زيان مجموعة صور و مقاطع فيديو خلال حضوره فعالية "بترونيات" في مدينة البترون، حيث التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والوزير السابق نهاد المشنوق، في أجواء جمعت بين الفن والسياسة والرياضة.

اخترنا لك
الطب الشرعي يحسم أولى نتائج التحقيق في وفاة إيجي إرتيم
11:38
جياني إنفانتينو يرفع علم لبنان في كأس العالم... وابنته تدعم أشرف حكيمي بقميص المغرب
08:23
المنتخب البرازيلي يجمع عامر زيان بالنائب جبران باسيل والوزير السابق نهاد المشنوق
07:42
فضل شاكر يغادر المستشفى العسكري... وتطورات جديدة بشأن حالته الصحية
07:04

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026