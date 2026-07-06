الطب الشرعي يحسم أولى نتائج التحقيق في وفاة إيجي إرتيم

أظهرت التحقيقات الجارية في وفاة الممثلة إيجي إرتيم تطوراً جديداً، بعدما أصدر معهد الطب الشرعي تقريره الأولي، الذي كشف النتائج الأولى المتعلقة بسبب الوفاة، في انتظار التقرير النهائي الذي سيحسم القضية بشكل رسمي.

ووفقاً لصحيفة Milliyet ، فإن الفحص الأولي لم يُظهر أي مؤشرات على تعرض إيجي إرتيم لاعتداء، أو تسمم، أو إصابات رضّية يمكن أن تكون وراء وفاتها، ما استبعد في هذه المرحلة فرضيات أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.



وأشار التقرير إلى أن السبب المرجح للوفاة هو إصابتها بنوبة قلبية، مع التأكيد على أن هذا الاستنتاج يبقى أولياً، وأن النتيجة النهائية ستصدر بعد انتهاء التحاليل المخبرية واستكمال جميع الفحوصات الطبية.



وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات التركية تحقيقاتها في مختلف الملابسات التي سبقت وفاة الفنانة، بما في ذلك رحلتها إلى تايلاند، والادعاءات التي تحدثت عن تعرضها لهجوم من قرد، إضافة إلى مزاعم إصابتها بتسمم “الإنتان”.



كما يعمل المحققون على فحص الجروح التي كانت ظاهرة على ذراعي إيجي إرتيم، لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بوفاتها أو أنها ناجمة عن أسباب أخرى لا علاقة لها بالقضية.



ومن المنتظر أن تستكمل التركية جميع إجراءات التحقيق خلال الفترة المقبلة، قبل إصدار التقرير الشرعي النهائي، الذي سيحدد السبب الرسمي للوفاة ويضع حداً للتكهنات التي رافقت رحيل الممثلة التركية عن عمر ناهز 35 عاماً.