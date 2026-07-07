وفاة والدة ديمة الجندي ولانا الجندي بعد صراع طويل مع المرض

أعلنت الفنانة ديمة الجندي والإعلامية لانا الجندي وفاة والدتهما، مساء الإثنين 6 يوليو/تموز، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك من خلال منشورين مؤثرين عبر حسابيهما على "إنستغرام".



ونعت ديمة الجندي والدتها بكلمات مؤثرة، قائلة: "بعميق الحزن وبكامل وتسليمي أنعي أمي الغالية بعد رحلة طويلة مع المرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. معك يا ماما يا حبيبتي".



كما نشرت لانا الجندي رسالة نعي مماثلة، عبّرت فيها عن حزنها الكبير لفقدان والدتها، مؤكدة إيمانها بقضاء الله وقدره، وداعية لها بالرحمة والمغفرة.



وفور انتشار الخبر، انهالت رسائل التعزية من عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والجمهور عبر ، حيث عبّروا عن حزنهم لرحيل والدة الشقيقتين، وقدموا لهما أحر التعازي، متمنين للفقيدة ولعائلتها الصبر والسلوان.



وكانت ديمة الجندي قد أثارت تعاطف متابعيها قبل ساعات فقط من إعلان الوفاة، بعدما شاركت عبر خاصية "الستوري" على " " صورة ظهرت فيها وهي تمسك بيد والدتها، في لقطة مؤثرة عكست حجم تعلقها بها وحرصها على مرافقتها خلال محنتها الصحية.



وأرفقت الصورة بدعاء مؤثر جاء فيه: "اللهم إني استودعتك جسدها وصحتها وعافيتها، فلا تحملها ما لا لها به.. اللهم اغرس في نبضاتها راحة، وهوّن عليها يا أرحم الراحمين"، قبل أن تعلن لاحقًا نبأ وفاتها، في خبر أحزن محبيها وزملاءها في الوسط الفني.

