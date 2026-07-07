وفاة النجمة لورين بينيت عن عمر 37 عامًا

لقيت وفاة لورين صدمة كبيرة في الوسط الموسيقي العالمي، بعدما رحلت عن عمر ناهز 37 عامًا.

واشتهرت بمشاركتها في أداء أغنية Party Rock Anthem مع فرقة LMFAO، والتي تُعد من أنجح الأغاني العالمية خلال الماضي، إلى جانب كونها عضوًا سابقًا في فرقة GRL.



وأعلنت فرقة GRL خبر الوفاة عبر بيان مؤثر نشرته على حساباتها الرسمية، جاء فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى إليكم رحيل لورين الحبيبة".



وأضافت: "قلوبنا مفجوعة، ولا يسعنا مدى حبنا لها. سنظل نعتز بالحب والضحك والذكريات الجميلة التي منحتنا إياها. لقد أثرت روحها الجميلة في حياة الكثيرين، وسنفتقدها بشدة وسنحبها إلى الأبد".



ولم تكشف الفرقة عن سبب وفاة لورين بينيت، فيما انهالت رسائل التعزية من جمهورها ومحبيها الذين استذكروا مسيرتها الفنية وأبرز أعمالها، معربين عن حزنهم لرحيلها المبكر.

