سلاف فواخرجي تستذكر والدتها برسالة مؤثرة وتنشر صورًا عائلية نادرة للمرة الأولى

وضمّت الصور لقطات من مراحل مختلفة في حياة والدتها، من بينها صورة من طفولتها وأخرى أمام منزل ريفي، إلى جانب صور عائلية وشخصية تعكس حضورها الثقافي والأدبي.
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A post shared by sulaf fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
A post shared by sulaf fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji)
وكتبت سلاف في رسالتها: "ذكرى الرحيل ليست يوماً ولا رقماً ولا تاريخاً، بل عمر يُعاش في كل لحظة تمر ولا تنقضي... أحبك يا جميلتي، ومعلمتي، يا كل كلي"، في كلمات عبّرت فيها عن اشتياقها الكبير وامتنانها لوالدتها.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الوسط الفني مع المنشور، مقدمين التعازي والدعوات بالرحمة للراحلة، ومشيدين بوفاء سلاف فواخرجي وحرصها على إحياء ذكرى والدتها كل عام.
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