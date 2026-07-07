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براد بيت وإينيس دي رامون يعلنان حبهما رسميًا... وصور رومانسية تشعل الجدل حول زواجهما
براد بيت وإينيس دي رامون يعلنان حبهما رسميًا... وصور رومانسية تشعل الجدل حول زواجهما
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براد بيت وإينيس دي رامون يعلنان حبهما رسميًا... وصور رومانسية تشعل الجدل حول زواجهما

فن

2026-07-07 | 06:45
براد بيت وإينيس دي رامون يعلنان حبهما رسميًا... وصور رومانسية تشعل الجدل حول زواجهما
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Aljadeed
براد بيت وإينيس دي رامون يعلنان حبهما رسميًا... وصور رومانسية تشعل الجدل حول زواجهما

أشعل النجم الأميركي براد بيت وحبيبته، مصممة المجوهرات إينيس دي رامون، مواقع التواصل الاجتماعي بعد أول ظهور علني يوثق علاقتهما عبر "إنستغرام"، في خطوة اعتبرها كثيرون إعلانًا رسميًا عن ارتباطهما بعد سنوات من التكهنات.

وجاء الظهور من خلال صور نشرتها مصففة الشعر لوري زانوليتي قبل حضور الثنائي حفل زفاف النجمة تايلور سويفت ونجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، حيث بدت الأجواء رومانسية، وظهر براد بيت وهو يحتضن إينيس، فيما أعادت الأخيرة نشر إحدى الصور عبر خاصية "الستوري" مستخدمة أغنية Lover لتايلور سويفت، في إشارة لافتة إلى علاقتهما.

وتزامن هذا الظهور مع تجدد الشائعات حول زواجهما، بعدما تحدثت تقارير عن أن الثنائي يعيشان حياة مستقرة تشبه الحياة الزوجية، وأن براد بيت وصف إينيس في أكثر من مناسبة بـ"زوجتي". إلا أن مصادر أخرى أكدت أن النجم الأميركي لا يخطط للزواج مجددًا بعد تجربة انفصاله عن أنجلينا جولي، فيما لا تبدي إينيس رغبة في الزواج أيضًا.

وتعود بداية علاقة براد بيت وإينيس دي رامون إلى عام 2022، بعد انفصال الأخيرة عن زوجها السابق، بينما اكتمل طلاق بيت رسميًا من أنجلينا جولي عام 2024، ليواصل الثنائي منذ ذلك الحين الظهور معًا في مناسبات عدة، قبل أن يعلنا علاقتهما بهذه الخطوة التي أثارت اهتمامًا واسعًا.

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