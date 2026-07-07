رسائل مؤثرة تودّع والدة ديمة الجندي... نجوم سوريا يواسون العائلة بعد رحيل ختام الماغوط

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة ظهر اليوم الثلاثاء في مدينة سلمية بمحافظة حماة، على أن تُقام مراسم تقبل التعازي هناك يومي الثلاثاء والأربعاء، فيما سيُعلن لاحقًا عن موعد ومكان مجلس العزاء في دمشق.
وسارع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام إلى نعي الراحلة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قدّمت الفنانة أمل عرفة تعازيها لعائلة الجندي، فيما وجّهت الفنانة كندة علوش رسالة مواساة دعت فيها للراحلة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان.
كما عبّر الإعلامي مصطفى الآغا عن تعازيه، وانضمت الفنانة صفاء سلطان والفنان يزن الخليل إلى قائمة المعزين برسائل مؤثرة، بينما اكتفت الفنانة هيا مرعشلي برسالة قصيرة إلى ديمة الجندي، في حين أعاد كل من طلال مارديني ويارا قاسم نشر ورقة النعي الرسمية، متمنيين الرحمة للفقيدة والصبر لعائلتها.
وأثارت وفاة ختام الماغوط تفاعلًا واسعًا بين الجمهور وزملاء ديمة ولانا الجندي، الذين حرصوا على التعبير عن تضامنهم مع العائلة في هذا المصاب الأليم، سائلين الله أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته.