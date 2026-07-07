رسائل مؤثرة تودّع والدة ديمة الجندي... نجوم سوريا يواسون العائلة بعد رحيل ختام الماغوط

ومن المقرر تشييع جثمان الراحلة ظهر الثلاثاء في مدينة سلمية بمحافظة حماة، على أن تُقام مراسم تقبل التعازي هناك الثلاثاء والأربعاء، فيما سيُعلن لاحقًا عن موعد ومكان مجلس العزاء في .

وسارع عدد كبير من نجوم الفن والإعلام إلى نعي الراحلة عبر حساباتهم على ، إذ قدّمت الفنانة أمل عرفة تعازيها لعائلة الجندي، فيما وجّهت الفنانة كندة علوش رسالة مواساة دعت فيها للراحلة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلوان.

كما عبّر الإعلامي مصطفى الآغا عن تعازيه، وانضمت الفنانة صفاء والفنان يزن إلى قائمة المعزين برسائل مؤثرة، بينما اكتفت الفنانة هيا مرعشلي برسالة قصيرة إلى ديمة الجندي، في حين أعاد كل من طلال مارديني ويارا نشر ورقة النعي الرسمية، متمنيين الرحمة للفقيدة والصبر لعائلتها.

وأثارت وفاة ختام الماغوط تفاعلًا واسعًا بين الجمهور وزملاء ديمة ولانا الجندي، الذين حرصوا على تضامنهم مع العائلة في هذا المصاب الأليم، سائلين أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته.