مشادة حادة في الشارع... فادية عبدالغني تتصدر الترند بعد أزمة سير في القاهرة

وأظهر أحد المقاطع فادية عبدالغني وهي تغادر سيارتها وتدخل في نقاش حاد مع الطرف الآخر، قبل أن توجه إليه عبارات غاضبة وتهدده باللجوء إلى ، بينما حاول عدد من المارة التدخل لاحتواء الموقف وإنهاء الخلاف.

وفي مقطع آخر، ظهر المواطن الذي قال إنه سائق، مؤكدًا أن الفنانة هي من اصطدمت بسيارته أولًا، قبل أن تتطور المشادة إلى تبادل للكلام، مطالبًا بالحصول على حقه، وهو ما أشعل تفاعلًا واسعًا على ، في ظل غياب أي تعليق رسمي من الفنانة بشأن الواقعة حتى الآن.

وتأتي هذه الحادثة بعد عودة فادية عبدالغني إلى الشاشة في موسم 2026 من خلال مسلسل "أولاد "، حيث لفتت الأنظار بأدائها، كما أنها كانت قد تلقت قبل أسابيع موجة تعاطف بعد وفاة شقيقها إثر معاناة مع المرض.