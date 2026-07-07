أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
قبل المواجهة بين مصر والأرجنتين.. نجوم الفن يشعلون حماس الفراعنة
قبل المواجهة بين مصر والأرجنتين.. نجوم الفن يشعلون حماس الفراعنة
A-
A+

قبل المواجهة بين مصر والأرجنتين.. نجوم الفن يشعلون حماس الفراعنة

فن

2026-07-07 | 07:42
قبل المواجهة بين مصر والأرجنتين.. نجوم الفن يشعلون حماس الفراعنة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
قبل المواجهة بين مصر والأرجنتين.. نجوم الفن يشعلون حماس الفراعنة

تتجه أنظار العالم العربي، مساء اليوم، إلى ملعب "مرسيدس بنز" في مدينة أتلانتا الأميركية، حيث يخوض المنتخب المصري مواجهة تاريخية أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وسط حالة من الترقب والحماس، ودعم واسع من شخصيات سياسية ورياضية وفنية من مختلف أنحاء العالم العربي.

ويدخل منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اللقاء بطموحات كبيرة بعد نجاحه في بلوغ الدور ثمن النهائي، في إنجاز أعاد الأمل إلى الجماهير المصرية والعربية بمواصلة المشوار وتحقيق مفاجأة جديدة أمام حامل لقب العالم.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة، انهالت رسائل الدعم والتشجيع عبر منصات التواصل الاجتماعي. فقد عبّر السفير الألماني في القاهرة، يورغن شولتس، عن ثقته بحظوظ المنتخب المصري، مشيرًا إلى رمزية الرقم 7 الذي يُعد رقمًا محظوظًا في ألمانيا، متمنيًا أن يكون تاريخ المباراة وموعدها عند الساعة السابعة مساءً فأل خير على الفراعنة.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على مؤازرة المنتخب، إذ نشرت الفنانة شريهان رسالة مؤثرة أكدت فيها أن قلوب المصريين جميعًا مع المنتخب الوطني، متمنية لهم تحقيق إنجاز جديد يفرح الجماهير.

بدوره، أشاد الفنان حسن الرداد بما يقدمه المنتخب بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن هذا الجيل يكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، كما أثنى على قائد المنتخب محمد صلاح، معتبرًا أنه يواصل ترسيخ مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم.

أما الفنان حمادة هلال، فاختار أسلوبًا مختلفًا للتعبير عن دعمه، إذ نشر مقطعًا كوميديًا مستوحى من كواليس مسلسل "المداح"، ظهر فيه الفنان حمزة العيلي متقمصًا شخصية ليونيل ميسي، في مشهد ساخر حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل. كذلك أعلن كل من كامل الباشا، وعمرو سلامة، وعباس أبو الحسن، ودنيا عبد العزيز، وهالة صدقي دعمهم الكامل للمنتخب، مؤكدين أن وصول مصر إلى هذا الدور يُعد إنجازًا تاريخيًا يستحق الإشادة.

وامتدت موجة الدعم إلى خارج مصر، حيث نشر كل من عاصي الحلاني، وتيم حسن، ومايا دياب، وهاني رمزي، وعابد فهد رسائل وصورًا عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، دعوا فيها الجماهير إلى مؤازرة الفراعنة، متمنين أن يواصل المنتخب المصري كتابة التاريخ بتحقيق مفاجأة جديدة وإقصاء المنتخب الأرجنتيني من البطولة.

ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد الحماس في الشارع العربي، حيث لا تُعد المباراة مجرد مواجهة كروية، بل فرصة لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية، وحلمًا عربيًا يترقب الملايين تحوله إلى إنجاز تاريخي في مونديال 2026.

اقرأ ايضا في فن

سامر المصري وسلاف فواخرجي برسائل مؤثرة بعد انفـ ـجارات دمشق
08:44

سامر المصري وسلاف فواخرجي برسائل مؤثرة بعد انفـ ـجارات دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق حادثة أمنية مأساوية، بعدما دوّى انفجاران متتاليان قرب مبنى وزارة السياحة وسط المدينة، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، ما أثار حالة من القلق والاستنفار الأمني، قبل أن تؤكد السلطات أن الزيارة مستمرة وفق البرنامج المقرر، وأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

08:44

سامر المصري وسلاف فواخرجي برسائل مؤثرة بعد انفـ ـجارات دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق حادثة أمنية مأساوية، بعدما دوّى انفجاران متتاليان قرب مبنى وزارة السياحة وسط المدينة، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا، ما أثار حالة من القلق والاستنفار الأمني، قبل أن تؤكد السلطات أن الزيارة مستمرة وفق البرنامج المقرر، وأن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات الحادث.

مشادة حادة في الشارع... فادية عبدالغني تتصدر الترند بعد أزمة سير في القاهرة
06:58

مشادة حادة في الشارع... فادية عبدالغني تتصدر الترند بعد أزمة سير في القاهرة

أثارت الفنانة المصرية فادية عبدالغني جدلًا واسعًا بعدما انتشرت مقاطع فيديو توثق مشادة كلامية بينها وبين أحد المواطنين عقب حادث سير في أحد شوارع القاهرة، وسط تبادل للروايات بشأن المسؤول عن الواقعة.

06:58

مشادة حادة في الشارع... فادية عبدالغني تتصدر الترند بعد أزمة سير في القاهرة

أثارت الفنانة المصرية فادية عبدالغني جدلًا واسعًا بعدما انتشرت مقاطع فيديو توثق مشادة كلامية بينها وبين أحد المواطنين عقب حادث سير في أحد شوارع القاهرة، وسط تبادل للروايات بشأن المسؤول عن الواقعة.

رسائل مؤثرة تودّع والدة ديمة الجندي... نجوم سوريا يواسون العائلة بعد رحيل ختام الماغوط
06:53

رسائل مؤثرة تودّع والدة ديمة الجندي... نجوم سوريا يواسون العائلة بعد رحيل ختام الماغوط

تواصلت رسائل التعزية والمواساة للفنانة السورية ديمة الجندي وشقيقتها الإعلامية لانا الجندي، بعد وفاة والدتهما السيدة ختام الماغوط، التي رحلت إثر معاناة مع المرض، وسط حالة من الحزن في الوسطين الفني والإعلامي.

06:53

رسائل مؤثرة تودّع والدة ديمة الجندي... نجوم سوريا يواسون العائلة بعد رحيل ختام الماغوط

تواصلت رسائل التعزية والمواساة للفنانة السورية ديمة الجندي وشقيقتها الإعلامية لانا الجندي، بعد وفاة والدتهما السيدة ختام الماغوط، التي رحلت إثر معاناة مع المرض، وسط حالة من الحزن في الوسطين الفني والإعلامي.

اخترنا لك
سامر المصري وسلاف فواخرجي برسائل مؤثرة بعد انفـ ـجارات دمشق
08:44
مشادة حادة في الشارع... فادية عبدالغني تتصدر الترند بعد أزمة سير في القاهرة
06:58
رسائل مؤثرة تودّع والدة ديمة الجندي... نجوم سوريا يواسون العائلة بعد رحيل ختام الماغوط
06:53
براد بيت وإينيس دي رامون يعلنان حبهما رسميًا... وصور رومانسية تشعل الجدل حول زواجهما
06:45

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026