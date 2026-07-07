قبل المواجهة بين مصر والأرجنتين.. نجوم الفن يشعلون حماس الفراعنة

ويدخل منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، اللقاء بطموحات كبيرة بعد نجاحه في بلوغ الدور ثمن النهائي، في إنجاز أعاد الأمل إلى الجماهير والعربية بمواصلة المشوار وتحقيق مفاجأة أمام حامل لقب .

وقبل ساعات من انطلاق المباراة، انهالت رسائل الدعم والتشجيع عبر منصات التواصل الاجتماعي. فقد عبّر السفير الألماني في القاهرة، يورغن شولتس، عن ثقته بحظوظ المنتخب المصري، مشيرًا إلى رمزية الرقم 7 الذي يُعد رقمًا محظوظًا في ألمانيا، متمنيًا أن يكون تاريخ المباراة وموعدها عند الساعة السابعة مساءً فأل خير على الفراعنة.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على مؤازرة المنتخب، إذ نشرت الفنانة شريهان رسالة مؤثرة أكدت فيها أن قلوب المصريين جميعًا مع المنتخب الوطني، متمنية لهم تحقيق إنجاز جديد يفرح الجماهير.

بدوره، أشاد الفنان حسن الرداد بما يقدمه المنتخب بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن هذا الجيل يكتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية، كما أثنى على قائد المنتخب محمد صلاح، معتبرًا أنه يواصل ترسيخ مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم.

أما الفنان حمادة هلال، فاختار أسلوبًا مختلفًا للتعبير عن دعمه، إذ نشر مقطعًا كوميديًا مستوحى من كواليس مسلسل "المداح"، ظهر فيه الفنان حمزة العيلي متقمصًا شخصية ليونيل ميسي، في ساخر حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل. كذلك أعلن كل من كامل الباشا، وعمرو ، وعباس أبو الحسن، ودنيا عبد العزيز، وهالة صدقي دعمهم الكامل للمنتخب، مؤكدين أن وصول مصر إلى هذا الدور يُعد إنجازًا تاريخيًا يستحق الإشادة.

وامتدت موجة الدعم إلى خارج مصر، حيث نشر كل من عاصي الحلاني، وتيم حسن، ومايا دياب، وهاني رمزي، وعابد فهد رسائل وصورًا عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام"، دعوا فيها الجماهير إلى مؤازرة الفراعنة، متمنين أن يواصل المنتخب المصري كتابة التاريخ بتحقيق مفاجأة جديدة وإقصاء المنتخب الأرجنتيني من البطولة.

ومع اقتراب صافرة البداية، يزداد الحماس في الشارع ، حيث لا تُعد المباراة مجرد مواجهة كروية، بل فرصة لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية، وحلمًا عربيًا يترقب الملايين تحوله إلى إنجاز تاريخي في مونديال 2026.