أنغام تطالب بتكريم منتخب مصر بعد الخروج من مونديال كأس العالم

وعبرت أنغام عن موقفها عبر حسابها على منصة "إكس"، حيث دعت إلى استقبال المنتخب بالشكل الذي يليق بما حققه في البطولة، وكتبت: "لابد من تكريم منتخبنا والجهاز الفني عند وصولهم أرض الوطن."
وجاءت رسالة الفنانة المصرية بعد خروج الفراعنة من دور الـ16، إثر خسارتهم أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت إثارة كبيرة، بعدما تقدم المنتخب المصري بهدفين قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة.
وحظي أداء منتخب مصر بإشادة واسعة من الجماهير وعدد كبير من الشخصيات العامة، بعدما قدم مستويات لافتة طوال البطولة، ونجح في الظهور بصورة اعتبرها كثيرون من أفضل المشاركات المصرية في تاريخ كأس العالم.
ومن المنتظر أن تعود بعثة المنتخب إلى القاهرة صباح الجمعة، حيث تتواصل الدعوات الشعبية والفنية لتكريم اللاعبين والجهاز الفني بقيادة حسام حسن، تقديرًا للمستوى الذي قدموه وتمثيلهم المشرف للكرة المصرية على الساحة العالمية.