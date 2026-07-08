أول تعليق من محمد شاكر بعد الإفراج عن والده فضل شاكر : 13 عامًا من الظلم انتهت

ونشر محمد شاكر رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، استهلها بالقول: "الحمد لله رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم".
ووجّه نجل فضل شاكر رسالة إلى كل شخص يشعر بالظلم، مضيفًا: "رسالة لكل حدا مظلوم، تفاءل بالخير وإن شاء الله بيفرج همك يا رب".
واختتم رسالته بكلمات حملت الكثير من التفاؤل، قائلاً: "مشوار جديد انكتب ومتحمسين للي جايي".
وجاء تعليق محمد شاكر بعد قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل والده فضل شاكر في عدد من القضايا، وهو القرار الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين محبيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقب لما ستشهده المرحلة المقبلة في مسيرة الفنان اللبناني.
سارع عدد من الفنانين والمقربين من الفنان اللبناني فضل شاكر إلى التفاعل مع قرار المحكمة العسكرية الدائمة بالموافقة على إخلاء سبيله في القضايا الأمنية الأربع المقامة بحقه، معبرين عن فرحتهم بالقرار عبر رسائل نشرها كل منهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وافقت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض على تخلية سبيل الفنان فضل شاكر في القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده، وأبرزها ملف عبرا.
أثارت تقارير إعلامية تركية جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعد تداول أنباء عن انفصال الممثلة التركية دنيز بايسال عن زوجها المغني باريش يورتشو، بعد سبع سنوات من الزواج.