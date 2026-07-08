أول تعليق من محمد شاكر بعد الإفراج عن والده فضل شاكر : 13 عامًا من الظلم انتهت

خرج الفنان بأول تعليق له عقب قرار الإفراج عن والده الفنان ، معبرًا عن سعادته بانتهاء مرحلة وصفها بسنوات طويلة من الظلم، وموجهًا رسالة أمل إلى كل من يمر بظروف مشابهة.



