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أول تعليق من محمد شاكر بعد الإفراج عن والده فضل شاكر : 13 عامًا من الظلم انتهت
أول تعليق من محمد شاكر بعد الإفراج عن والده فضل شاكر : 13 عامًا من الظلم انتهت
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أول تعليق من محمد شاكر بعد الإفراج عن والده فضل شاكر : 13 عامًا من الظلم انتهت

فن

2026-07-08 | 09:32
أول تعليق من محمد شاكر بعد الإفراج عن والده فضل شاكر : 13 عامًا من الظلم انتهت
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Aljadeed
أول تعليق من محمد شاكر بعد الإفراج عن والده فضل شاكر : 13 عامًا من الظلم انتهت

خرج الفنان محمد شاكر بأول تعليق له عقب قرار الإفراج عن والده الفنان فضل شاكر، معبرًا عن سعادته بانتهاء مرحلة وصفها بسنوات طويلة من الظلم، وموجهًا رسالة أمل إلى كل من يمر بظروف مشابهة.

ونشر محمد شاكر رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، استهلها بالقول: "الحمد لله رب العالمين، 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بدوم".

ووجّه نجل فضل شاكر رسالة إلى كل شخص يشعر بالظلم، مضيفًا: "رسالة لكل حدا مظلوم، تفاءل بالخير وإن شاء الله بيفرج همك يا رب".

واختتم رسالته بكلمات حملت الكثير من التفاؤل، قائلاً: "مشوار جديد انكتب ومتحمسين للي جايي".

وجاء تعليق محمد شاكر بعد قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل والده فضل شاكر في عدد من القضايا، وهو القرار الذي أثار تفاعلًا واسعًا بين محبيه ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقب لما ستشهده المرحلة المقبلة في مسيرة الفنان اللبناني.

 

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