بعد أزمة بليك ليفلي.. من هي زوجة جاستن بالدوني التي تصدرت المشهد؟

إيميلي بالدوني، واسمها الأصلي إيميلي فوكسلر، ممثلة سويدية وُلدت في مدينة أوبسالا عام 1984، وانتقلت لاحقًا إلى لتحقيق حلمها في التمثيل. بدأت مسيرتها الفنية عام 2005، وشاركت في أعمال تلفزيونية معروفة مثل CSI: NY وNCIS وBones وBurn Notice، كما لفتت الأنظار في فيلم الغموض Coherence عام 2013، وظهرت في فيلم Five Feet Apart الذي أخرجه زوجها جاستن بالدوني عام 2019.

بدأت قصة حب جاستن وإيميلي قبل زواجهما بعامين، حيث تحدث جاستن سابقًا عن اختلافها عن تجاربه السابقة، مشيرًا إلى أنه وجد فيها عمقًا وقوة هادئة جذبت انتباهه منذ اللقاء الأول.

وتوّج علاقتهما بالزواج في يوليو/تموز 2013، ليبدآ رحلة عائلية استمرت أكثر من عقد، أثمرت عن طفلين هما مايا غريس وماكسويل رولاند-صامويل، وسط حرص كبير على إبقاء تفاصيل حياتهما الخاصة بعيدة عن الإعلام.

لكن اسم إيميلي تصدر العناوين خلال الفترة بعدما وقفت إلى جانب زوجها في خضم النزاع القانوني المرتبط بالممثلة ليفلي. وبينما نفى جاستن بالدوني الاتهامات الموجهة إليه، اختارت إيميلي دعم زوجها والظهور معه خلال هذه المرحلة التي وصفها الثنائي بأنها كانت مليئة بالضغوط والتحديات.

وفي أول حديث لهما عن تلك الفترة، أكدت إيميلي أن العائلة واجهت مرحلة صعبة حاولت خلالها فهم ما حدث والتعامل مع تداعياته، فيما شدد جاستن على أهمية التركيز على أسرتهما وحياتهما بعيدًا عن الجدل.

ومع انتقال العائلة إلى ناشفيل بعد بيع منزلهما في كاليفورنيا، يبدو أن جاستن وإيميلي يحاولان فتح صفحة بعيدًا عن الأضواء، فيما تواصل إيميلي الحفاظ على حضورها الهادئ كزوجة وأم وفنانة اختارت أن تبقى خلف الكواليس في معظم الأوقات.