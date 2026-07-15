آن هاثاواي وتعلن اللقب الطريف لطفلها المنتظر

وخلال اللقاء، هنأها مقدم البرنامج سيث مايرز بتوسّع عائلتها، مشيرًا إلى أن العام الحالي يحمل لها أحداثًا مميزة على الصعيدين المهني والشخصي. وردّت هاثاواي بعفوية مؤكدة أن الحمل شكّل مفاجأة للعائلة، رغم إدراكها وزوجها لما كانا يقومان به، وقالت مازحة إنهما تفاجآ بأن الأمر نجح بالفعل.

وكشفت أن أفراد عائلتها أطلقوا على الطفل المنتظر لقب Buzzer Beater، وهو تعبير يُستخدم في كرة السلة لوصف الرمية التي تُسجّل في اللحظة قبل انتهاء وقت المباراة. وعلّق سيث مايرز مازحًا بأنهما نجحا «في اللحظة الأخيرة تمامًا».

وتستعد هاثاواي، البالغة من العمر ثلاثة وأربعين عامًا، لاستقبال طفلها الثالث من زوجها آدم ، الذي ارتبطت به رسميًا عام ألفين واثني عشر. ولدى طفلان هما جوناثان، المولود عام ألفين وستة عشر، وجاك، المولود عام ألفين وتسعة عشر.

ويأتي حديث آن هاثاواي عن حملها بالتزامن مع نشاطها الفني، إذ تواصل الترويج لفيلمها الجديد The Odyssey، الذي يُعد من أبرز أعمالها السينمائية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.