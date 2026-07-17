غسان وريما الرحباني معًا في صورة لافتة… وتعليق طريف يعيد ذكريات العائلة

وظهر غسان وريما في الصورة وهما يجلسان إلى طاولة داخل أحد المطاعم، مرتديين نظارات شمسية، فيما أرفق غسان المنشور بتعليق حمل مزيجًا من الدعابة والحنين إلى أفراد العائلة، وكتب: «كاس تركونا زياد هلي ليال وكاس بيي وعمي من المطبخ يلي شتقلكن».

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين عبّروا عن سعادتهم برؤية فردين من عائلة في لقطة واحدة، مشيدين بالعلاقة العائلية التي تجمعهما.

كما حصد المنشور آلاف علامات الإعجاب والتعليقات، فيما تمنّى المتابعون لغسان وريما دوام المحبة، مستحضرين الإرث الفني والثقافي الكبير الذي تحمله عائلة الرحباني.