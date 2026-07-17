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أول ردّ من دكتور فود بعد حكم المؤبد: «أنا بريء والقضية لم تُحسم»
أول ردّ من دكتور فود بعد حكم المؤبد: «أنا بريء والقضية لم تُحسم»
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أول ردّ من دكتور فود بعد حكم المؤبد: «أنا بريء والقضية لم تُحسم»

فن

2026-07-17 | 03:31
أول ردّ من دكتور فود بعد حكم المؤبد: «أنا بريء والقضية لم تُحسم»
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Aljadeed
أول ردّ من دكتور فود بعد حكم المؤبد: «أنا بريء والقضية لم تُحسم»

خرج صانع المحتوى اللبناني جورج ديب، المعروف باسم «دكتور فود»، عن صمته بعد تداول أخبار عن صدور حكم غيابي بحقه بالأشغال الشاقة المؤبدة، في قضية مرتبطة بتصنيع مواد ممنوعة وتوضيبها داخل عبوات تحمل علامته التجارية بهدف تهريبها إلى الخارج.

ونشر ديب سلسلة مقاطع مصوّرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن المعلومات المتداولة لا تعكس، بحسب قوله، حقيقة الملف كاملة، مشددًا على أن القضية لا تزال ضمن المسار القانوني وأن فريقه يتابع الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة.

كما انتقد طريقة تناول بعض وسائل الإعلام اللبنانية للقضية، متهمًا جهات لم يسمّها بتلقي أموال مقابل نشر أخبار عنه، ودعا متابعيه إلى انتظار انتهاء الإجراءات القضائية وصدور الأحكام النهائية.

وأكد ديب تمسكه ببراءته، مشيرًا إلى أنه تعرض للظلم على مدى أربع سنوات، وأن فريقه القانوني يعمل بالتنسيق مع القضاء لمتابعة القضية. وأوضح أن جلسة قضائية كانت مقررة قبل نحو ثلاثة أشهر لم تُعقد بسبب الظروف الأمنية التي حالت دون الوصول إلى قصر العدل، قبل أن يتم تأجيلها.

وتحدث دكتور فود أيضًا عن زيارة مفاجئة أجرتها وزارة الاقتصاد اللبنانية لمصنعه، لافتًا إلى أن الفرق المختصة أخذت عينات من المنتجات لإجراء الفحوص اللازمة، وأن النتائج أثبتت سلامتها، وفق روايته.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن محكمة جنايات جبل لبنان أصدرت حكمًا بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق جورج ديب وعدد من المتهمين، مع فرض غرامة مالية بقيمة 120 مليون ليرة لبنانية على كل منهم، على خلفية قضية تعود إلى حزيران 2023.

وبدأت القضية بعد توقيف مسافر سوري في مطار رفيق الحريري الدولي أثناء محاولته السفر إلى تركيا، حيث عُثر داخل حقائبه على نحو 1266 غرامًا من حشيشة الكيف، مخبأة داخل عبوات شوكولاتة تحمل علامة «Dr. Food».

وبحسب التحقيقات المنشورة، كانت المواد معدّة على شكل قوالب صغيرة وموضوعة إلى جانب منتجات شوكولاتة حقيقية، فيما كشفت التحقيقات عن اتصالات وتحركات مرتبطة بنقل الشحنة من منطقة بعلبك باتجاه مطار بيروت.

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