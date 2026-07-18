سلاف فواخرجي بصورة عائلية من القاهرة بالتزامن مع انتشار لقطة مفبركة

وأرفقت فواخرجي الصورة برسالة عبّرت فيها عن امتنانها للّمة العائلية، وكتبت: «نعمة كبيرة... يديمها ويحفظ كل الناس وعائلاتهم وأحبابهم»، مشيرة إلى وجودها في «مصر المحروسة أم الدنيا».

وجاء نشر الصورة بالتزامن مع تداول لقطة عبر ، زعم ناشروها أنها تُظهر سلاف داخل أحد مطاعم برفقة ماهر ، قبل أن تثار شكوك حول صحتها وطريقة إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولم تعلّق الفنانة مباشرة على الصورة المتداولة، لذلك لا يمكن اعتبار منشورها نفيًا رسميًا لها، لكنه أكد وجودها مع عائلتها في القاهرة وقت نشره.

وحظيت الصورة العائلية بتفاعل من الجمهور، الذي أشاد بالرسالة التي حملتها وتمنى لفواخرجي وأسرتها دوام الصحة والاستقرار.

وكانت سلاف قد طمأنت متابعيها أخيرًا على الحالة الصحية لوائل رمضان بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة تحسن وضعه، ووجهت الشكر إلى الأطباء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبهما، قبل أن تخاطبه قائلة: «ضحكتك بتسوى الدنيا».