أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
سلاف فواخرجي بصورة عائلية من القاهرة بالتزامن مع انتشار لقطة مفبركة
سلاف فواخرجي بصورة عائلية من القاهرة بالتزامن مع انتشار لقطة مفبركة
A-
A+

سلاف فواخرجي بصورة عائلية من القاهرة بالتزامن مع انتشار لقطة مفبركة

فن

2026-07-18 | 08:36
سلاف فواخرجي بصورة عائلية من القاهرة بالتزامن مع انتشار لقطة مفبركة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
سلاف فواخرجي بصورة عائلية من القاهرة بالتزامن مع انتشار لقطة مفبركة

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها صورة عائلية جديدة من القاهرة، ظهرت فيها برفقة الفنان وائل رمضان ونجليهما حمزة وعلي، وسط أجواء عكست الترابط والانسجام بين أفراد العائلة.

وأرفقت فواخرجي الصورة برسالة عبّرت فيها عن امتنانها للّمة العائلية، وكتبت: «نعمة كبيرة... الله يديمها ويحفظ كل الناس وعائلاتهم وأحبابهم»، مشيرة إلى وجودها في «مصر المحروسة أم الدنيا».

وجاء نشر الصورة بالتزامن مع تداول لقطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشروها أنها تُظهر سلاف داخل أحد مطاعم موسكو برفقة ماهر الأسد، قبل أن تثار شكوك واسعة حول صحتها وطريقة إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولم تعلّق الفنانة مباشرة على الصورة المتداولة، لذلك لا يمكن اعتبار منشورها نفيًا رسميًا لها، لكنه أكد وجودها مع عائلتها في القاهرة وقت نشره.

وحظيت الصورة العائلية بتفاعل من الجمهور، الذي أشاد بالرسالة التي حملتها وتمنى لفواخرجي وأسرتها دوام الصحة والاستقرار.

وكانت سلاف قد طمأنت متابعيها أخيرًا على الحالة الصحية لوائل رمضان بعد تعرضه لوعكة صحية، مؤكدة تحسن وضعه، ووجهت الشكر إلى الأطباء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانبهما، قبل أن تخاطبه قائلة: «ضحكتك بتسوى الدنيا». 

اقرأ ايضا في فن

وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»
Play
10:04
Play

وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»

يحلّ الممثل اللبناني وجيه صقر ضيفًا على برنامج «سقف عالي» مع الإعلامي جوريف الحويك، في حلقة يتحدث خلالها بصراحة عن محطات شخصية ومهنية بقيت بعيدة عن الأضواء، ويكشف تفاصيل تتعلق بعائلته وحياته الخاصة ومواقفه السياسية.

10:04

وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»

يحلّ الممثل اللبناني وجيه صقر ضيفًا على برنامج «سقف عالي» مع الإعلامي جوريف الحويك، في حلقة يتحدث خلالها بصراحة عن محطات شخصية ومهنية بقيت بعيدة عن الأضواء، ويكشف تفاصيل تتعلق بعائلته وحياته الخاصة ومواقفه السياسية.

زفاف ابنة إبراهيم حسن يجمع نجوم الرياضة والفن.. ورامي صبري يشعل الأجواء
09:43

زفاف ابنة إبراهيم حسن يجمع نجوم الرياضة والفن.. ورامي صبري يشعل الأجواء

احتفل إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، بزفاف ابنته سارة داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط أجواء عائلية مبهجة وحضور واسع من نجوم الرياضة والفن والإعلام والشخصيات العامة.

09:43

زفاف ابنة إبراهيم حسن يجمع نجوم الرياضة والفن.. ورامي صبري يشعل الأجواء

احتفل إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، بزفاف ابنته سارة داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط أجواء عائلية مبهجة وحضور واسع من نجوم الرياضة والفن والإعلام والشخصيات العامة.

تمزيق صور محمد إسكندر في يبرود يثير الجدل قبل حفله في وادي النصارى
09:30

تمزيق صور محمد إسكندر في يبرود يثير الجدل قبل حفله في وادي النصارى

أثار تمزيق الإعلانات الدعائية لحفل الفنان اللبناني محمد إسكندر في مدينة يبرود بريف دمشق موجة واسعة من الجدل، بعدما انتشر مقطع يُظهر عددًا من الأشخاص وهم يزيلون صوره المعلّقة في أحد شوارع المدينة ويمزقونها قبل نحو شهر من موعد الحفل.

09:30

تمزيق صور محمد إسكندر في يبرود يثير الجدل قبل حفله في وادي النصارى

أثار تمزيق الإعلانات الدعائية لحفل الفنان اللبناني محمد إسكندر في مدينة يبرود بريف دمشق موجة واسعة من الجدل، بعدما انتشر مقطع يُظهر عددًا من الأشخاص وهم يزيلون صوره المعلّقة في أحد شوارع المدينة ويمزقونها قبل نحو شهر من موعد الحفل.

اخترنا لك
وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»
10:04
زفاف ابنة إبراهيم حسن يجمع نجوم الرياضة والفن.. ورامي صبري يشعل الأجواء
09:43
تمزيق صور محمد إسكندر في يبرود يثير الجدل قبل حفله في وادي النصارى
09:30
مرض وفاء موصللي يثير القلق .. فيديو يثير الشكوك حول حالتها
09:19

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026