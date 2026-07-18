وفاة حميد رضا دشتي نجم "يوسف الصديق" إثر سكتة قلبية

وعُرف دشتي لدى الجمهور من خلال مشاركته في المسلسل التاريخي « الصديق»، حيث جسّد شخصية «بينغي»، كاهن قصر بوتيفار وأمين خزينة معبد ، وهو الدور الذي بقي حاضرًا في ذاكرة متابعي العمل رغم محدودية مشاهده.

وترك الفنان الراحل رصيدًا متنوعًا من الأعمال، إذ شارك في عدد من الأفلام، بينها «قيف»، و«أغنية لشخصين»، و« 68»، و«العارية»، و«الحقائب الفارغة»، كما ظهر في مسلسلات «صناعة إيران 3» و«السيارة ذات العجلات الأربع»، إلى جانب عمله في الإنتاج والإدارة التنفيذية لعدد من المشاريع الفنية.

وكان دشتي من الوجوه الفنية المعروفة في محافظة ألبرز، وواصل نشاطه لسنوات في المسرح والدراما والسينما، جامعًا بين التمثيل والإنتاج والإخراج.

وأثار تزامن تداول خبر وفاته مع التوترات الإقليمية التباسًا لدى بعض المتابعين، إلا أن التقارير أكدت أن رحيله جاء نتيجة سكتة أو توقف قلبي، وليس مرتبطًا بأي أحداث عسكرية.