أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تمزيق صور محمد إسكندر في يبرود يثير الجدل قبل حفله في وادي النصارى
تمزيق صور محمد إسكندر في يبرود يثير الجدل قبل حفله في وادي النصارى
A-
A+

تمزيق صور محمد إسكندر في يبرود يثير الجدل قبل حفله في وادي النصارى

فن

2026-07-18 | 09:30
تمزيق صور محمد إسكندر في يبرود يثير الجدل قبل حفله في وادي النصارى
العودة الى الأعلى
Aljadeed
تمزيق صور محمد إسكندر في يبرود يثير الجدل قبل حفله في وادي النصارى

أثار تمزيق الإعلانات الدعائية لحفل الفنان اللبناني محمد إسكندر في مدينة يبرود بريف دمشق موجة واسعة من الجدل، بعدما انتشر مقطع يُظهر عددًا من الأشخاص وهم يزيلون صوره المعلّقة في أحد شوارع المدينة ويمزقونها قبل نحو شهر من موعد الحفل.

وظهر المشاركون في المقطع وهم يرددون عبارات رافضة لحضور إسكندر، من بينها «شبيحة ما في» و«ممنوع يجي الشبيحة لهون»، وسط مطالبات بدهس الصورة بعد إسقاطها على الأرض. وأشارت منشورات متداولة إلى أن الاعتراض مرتبط باتهامات ومواقف سياسية سابقة نُسبت إلى الفنان اللبناني، من دون صدور توضيح رسمي يحدد هوية المشاركين أو الجهة التي تقف خلف الحادثة.

ويستعد محمد إسكندر لإحياء حفل غنائي في 14 آب المقبل ضمن احتفالات عيد السيدة في منطقة وادي النصارى، وهو موعد كان قد أعلن عنه عبر حسابه الرسمي، داعيًا جمهوره إلى لقائه في «سوريا الحبيبة».

وأعادت الواقعة طرح التساؤلات بشأن مصير الحفل وإمكان تأثره بالاعتراضات، خصوصًا مع تكرار حوادث إزالة إعلانات فنانين قبل حفلات مقررة في عدد من المناطق السورية. لكن حتى لحظة إعداد الخبر، لم يصدر عن محمد إسكندر أو الجهة المنظمة إعلان يؤكد إلغاء الحفل أو تأجيله، ما يعني أن موعده لا يزال قائمًا وفق البرنامج المعلن.

ولم يعلّق إسكندر مباشرة على تمزيق صوره، في وقت انقسمت فيه ردود الفعل بين من اعتبر ما جرى تعبيرًا عن رفض مواقف سياسية سابقة، ومن انتقد الأسلوب وطالب بعدم تحويل الحفلات الفنية إلى ساحات للاعتداء على الصور والإعلانات.

اقرأ ايضا في فن

وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»
Play
10:04
Play

وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»

يحلّ الممثل اللبناني وجيه صقر ضيفًا على برنامج «سقف عالي» مع الإعلامي جوريف الحويك، في حلقة يتحدث خلالها بصراحة عن محطات شخصية ومهنية بقيت بعيدة عن الأضواء، ويكشف تفاصيل تتعلق بعائلته وحياته الخاصة ومواقفه السياسية.

10:04

وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»

يحلّ الممثل اللبناني وجيه صقر ضيفًا على برنامج «سقف عالي» مع الإعلامي جوريف الحويك، في حلقة يتحدث خلالها بصراحة عن محطات شخصية ومهنية بقيت بعيدة عن الأضواء، ويكشف تفاصيل تتعلق بعائلته وحياته الخاصة ومواقفه السياسية.

زفاف ابنة إبراهيم حسن يجمع نجوم الرياضة والفن.. ورامي صبري يشعل الأجواء
09:43

زفاف ابنة إبراهيم حسن يجمع نجوم الرياضة والفن.. ورامي صبري يشعل الأجواء

احتفل إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، بزفاف ابنته سارة داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط أجواء عائلية مبهجة وحضور واسع من نجوم الرياضة والفن والإعلام والشخصيات العامة.

09:43

زفاف ابنة إبراهيم حسن يجمع نجوم الرياضة والفن.. ورامي صبري يشعل الأجواء

احتفل إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، بزفاف ابنته سارة داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط أجواء عائلية مبهجة وحضور واسع من نجوم الرياضة والفن والإعلام والشخصيات العامة.

مرض وفاء موصللي يثير القلق .. فيديو يثير الشكوك حول حالتها
09:19

مرض وفاء موصللي يثير القلق .. فيديو يثير الشكوك حول حالتها

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو منسوب إلى الفنانة السورية وفاء موصللي، ظهرت فيه بملامح مختلفة ووزن منخفض، بينما بدت وكأنها تتحدث عن معاناتها مع وعكة صحية وتداعيات المرض على حالتها الجسدية.

09:19

مرض وفاء موصللي يثير القلق .. فيديو يثير الشكوك حول حالتها

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو منسوب إلى الفنانة السورية وفاء موصللي، ظهرت فيه بملامح مختلفة ووزن منخفض، بينما بدت وكأنها تتحدث عن معاناتها مع وعكة صحية وتداعيات المرض على حالتها الجسدية.

اخترنا لك
وجيه صقر يتأثر بوفاة والدته ويكشف أسرارًا صادمة: «بعدها حرقة بقلبي»
10:04
زفاف ابنة إبراهيم حسن يجمع نجوم الرياضة والفن.. ورامي صبري يشعل الأجواء
09:43
مرض وفاء موصللي يثير القلق .. فيديو يثير الشكوك حول حالتها
09:19
وفاة حميد رضا دشتي نجم "يوسف الصديق" إثر سكتة قلبية
09:13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026