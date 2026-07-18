تمزيق صور محمد إسكندر في يبرود يثير الجدل قبل حفله في وادي النصارى

وظهر المشاركون في المقطع وهم يرددون عبارات رافضة لحضور إسكندر، من بينها «شبيحة ما في» و«ممنوع يجي الشبيحة لهون»، وسط مطالبات بدهس الصورة بعد إسقاطها على . وأشارت منشورات متداولة إلى أن الاعتراض مرتبط باتهامات ومواقف سياسية سابقة نُسبت إلى الفنان اللبناني، من دون صدور توضيح رسمي يحدد هوية المشاركين أو الجهة التي تقف خلف الحادثة.

تمزيق صور اعلانية لحفلة للمغني اللبناني محمد اسكندر في مدينة يبرود وذلك لاتهامه بالتشبيح بحسب فيديوهات تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي ذلك رغم تصريحاته التي أشاد فيها بمواقف الرئيس الانتقالي

(الفيديو متداول على مواقع التواصل)#Sham_TV #الحقيقة_كاملة pic.twitter.com/RtpeGJvAVe — Sham TV (@Sham__TV) July 18, 2026

ويستعد محمد إسكندر لإحياء حفل غنائي في 14 آب المقبل ضمن احتفالات عيد السيدة في منطقة وادي النصارى، وهو موعد كان قد أعلن عنه عبر حسابه الرسمي، داعيًا جمهوره إلى لقائه في « الحبيبة».

وأعادت الواقعة طرح التساؤلات بشأن مصير الحفل وإمكان تأثره بالاعتراضات، خصوصًا مع تكرار حوادث إزالة إعلانات فنانين قبل حفلات مقررة في عدد من المناطق . لكن حتى لحظة إعداد الخبر، لم يصدر عن محمد إسكندر أو الجهة المنظمة إعلان يؤكد إلغاء الحفل أو تأجيله، ما يعني أن موعده لا يزال قائمًا وفق البرنامج المعلن.

ولم يعلّق إسكندر مباشرة على تمزيق صوره، في وقت انقسمت فيه ردود الفعل بين من اعتبر ما جرى تعبيرًا عن رفض مواقف سياسية سابقة، ومن انتقد الأسلوب وطالب بعدم تحويل الحفلات الفنية إلى ساحات للاعتداء على الصور والإعلانات.