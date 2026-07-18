زفاف ابنة إبراهيم حسن يجمع نجوم الرياضة والفن.. ورامي صبري يشعل الأجواء

وشهد الحفل لحظات عائلية مؤثرة، إذ ظهر إبراهيم حسن وهو يحتضن ابنته ويشاركها الرقص، معبرًا عن سعادته الكبيرة بزفافها، فيما تأثرت والدتها خلال الاحتفال وظهرت إلى جانب العروسين في عدد من المقاطع والصور المتداولة.

وكان حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، في مقدمة الحاضرين لمشاركة شقيقه التوأم فرحته، إلى جانب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، ومرتضى ، رئيس نادي الزمالك السابق، ومحمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، وأشرف صبحي، وزير والرياضة السابق.

كما حضر عدد من نجوم والإعلام الرياضي، بينهم نادر السيد، ووليد صلاح الدين، وسيف زاهر، ومهيب عبد الهادي، ومحمد شبانة، إلى جانب أعضاء من الجهاز الفني لمنتخب مصر وعدد من المسؤولين الرياضيين السابقين.

وشهدت المناسبة حضور عدد من الفنانين، أبرزهم سمرة وصبحي خليل، بينما تولى رامي صبري إحياء الحفل، مقدمًا مجموعة من أشهر أغنياته وسط تفاعل كبير من المدعوين.

وخلال الحفل، دخل رامي صبري في وصلة مزاح عفوية مع إبراهيم حسن، وخاطبه قائلًا: «إنت فين؟ عريس والله يا كابتن»، ما أضفى أجواءً من المرح والبهجة بين الحضور.

وتصدرت صور ومقاطع زفاف سارة منصات التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل المتابعون مع اللحظات العائلية التي جمعت إبراهيم حسن بابنته، وقدموا التهاني للعروسين متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.