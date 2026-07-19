سعد رمضان يتألق في لندن بأمسية تكريمية للعندليب عبد الحليم حافظ

أحيا الفنان اللبناني سعد أمسية غنائية تكريمية على مسرح Cadogan Hall في ، خصّصها للاحتفاء بالإرث الفني الكبير للعندليب عبد حليم حافظ، وسط أجواء مميزة جمعت بين الحنين إلى زمن الفن الجميل وروح الأداء المعاصر.

وقدّم سعد خلال الحفل باقة من أشهر أعمال عبد الحليم حافظ، مستعيدًا مجموعة من الأغنيات الخالدة التي ارتبطت بذاكرة الجمهور ، في تحية فنية لأحد أبرز الأصوات التي تركت أثرًا عميقًا في تاريخ الموسيقى .



وشهدت الأمسية تفاعلًا لافتًا من الحضور، الذين رافقوا سعد رمضان في عدد من الأغنيات التي شكّلت محطات بارزة في مسيرة العندليب، حيث نجح في نقل إحساس تلك الأعمال وإعادة تقديمها بأسلوبه الخاص، محافظًا على روحها الأصلية.



واختار سعد رمضان من خلال هذه الأمسية تسليط الضوء على قيمة عبد الحليم حافظ الفنية، وعلى إرثه الذي لا يزال حاضرًا رغم مرور سنوات طويلة على رحيله، إذ بقيت أغنياته جزءًا أساسيًا من وجدان محبي الطرب العربي في مختلف أنحاء .

