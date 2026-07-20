شاكيرا تكرّم بطل إسبانيا وبيكيه يراقب من المدرجات.. مشهدان يشعلان مواقع التواصل

وحسم المنتخب الإسباني المباراة النهائية أمام بهدف دون رد، بعدما دخل توريس بديلاً ونجح في تسجيل هدف الانتصار عند الدقيقة 106 من الوقت الإضافي، ليُنهي صمود المنتخب الأرجنتيني ويمنح «لا روخا» لقبه الأول منذ مونديال 2010.

وخطف حفل تسليم الجائزة الأنظار، بعدما ظهرت شاكيرا إلى جانب كيفن هارت وهي تهنئ توريس على أدائه الحاسم، وسط أجواء احتفالية وتفاعل واسع عبر .

وتداول المتابعون لقطات شاكيرا وتوريس على نطاق واسع، فيما استعاد بعضهم علاقتها السابقة باللاعب الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه، إلا أن هذه المقارنات بقيت في إطار تعليقات الجمهور، من دون أي موقف صادر عن الأطراف المعنية.

وجاء اختيار توريس أفضل لاعب في النهائي بعدما صنع الفارق فور مشاركته، وسجّل الهدف الذي توّج بطلةً للعالم، ليصبح أحد أبرز نجوم ليلة الحسم على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.