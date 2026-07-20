إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

وانتهى الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح فيران توريس في تسجيل هدف الانتصار عند الدقيقة 106، مانحاً منتخب بلاده لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على الاستحواذ، رغم الأداء الحذر في الشوط الأول، قبل أن يرفع إيقاعه خلال الشوط الثاني ويصنع عدداً من الفرص الخطيرة، خصوصاً في الدقائق .

وشهدت المباراة نقطة تحول بعد طرد لاعب وسط إنزو فرنانديز، إثر حصوله على الإنذار الثاني بسبب خطأ ارتكبه بحق المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي.

وبهذا التتويج، واصلت سلسلة مبارياتها من دون خسارة للمواجهة الـ38 توالياً في مختلف المسابقات، محققةً 29 انتصاراً و9 تعادلات، لتصبح أول منتخب يصل إلى هذا الرقم.