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إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها
إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها
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إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

فن

2026-07-20 | 03:53
إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها
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Aljadeed
إسبانيا تهزم الأرجنتين وتتوج بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها

تُوّج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء الأحد في مدينة إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي الأميركية.

وانتهى الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل السلبي، ليحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح فيران توريس في تسجيل هدف الانتصار عند الدقيقة 106، مانحاً منتخب بلاده لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في مونديال جنوب إفريقيا عام 2010.

وفرض المنتخب الإسباني سيطرته على الاستحواذ، رغم الأداء الحذر في الشوط الأول، قبل أن يرفع إيقاعه خلال الشوط الثاني ويصنع عدداً من الفرص الخطيرة، خصوصاً في الدقائق الأخيرة.

وشهدت المباراة نقطة تحول بعد طرد لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز، إثر حصوله على الإنذار الثاني بسبب خطأ ارتكبه بحق المدافع الإسباني الشاب باو كوبارسي.

وبهذا التتويج، واصلت إسبانيا سلسلة مبارياتها من دون خسارة للمواجهة الـ38 توالياً في مختلف المسابقات، محققةً 29 انتصاراً و9 تعادلات، لتصبح أول منتخب أوروبي يصل إلى هذا الرقم.

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