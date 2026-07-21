وفاة لاتويا مالكولم نجمة ملكة جمال الكون جامايكا عن 35 عامًا

ونعت المنظمة مالكولم عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، مستذكرة مشاركتها في مسابقة جامايكا لعام 2024، ومقدّمة التعازي إلى عائلتها وأصدقائها ومحبيها، فيما عبّر متابعون عن صدمتهم بالخبر ووصفوها بالشخصية المليئة بالفرح والطاقة الإيجابية.

وكانت لاتويا قد حصدت لقب «ملكة جامايكا الدولية للبيكيني» عام 2024، إلى جانب عملها ممثلة وفنانة استعراضية ومدربة رقص، وامتلاكها خبرة امتدت لأكثر من عشر سنوات في قطاع الترفيه.

وسبق أن كشفت مالكولم أنها واصلت استعداداتها للمسابقة رغم وفاة والدها، قبل أن تهديه فوزها وتؤكد أن دعم عائلتها وأصدقائها منحها القوة للاستمرار، لتغيب تاركة من الحزن في الأوساط الفنية والجمالية في جامايكا.