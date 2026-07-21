بسمة وهبة تخضع لعملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية

أثارت الإعلامية بسمة من القلق بين جمهورها خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت عن تعرضها لوعكة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية، الأمر الذي جعل اسمها يتصدر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

وحرصت بسمة على مشاركة متابعيها تفاصيل رحلتها العلاجية عبر حسابها على أحد ، حيث نشرت مجموعة من اللقطات التي وثقت لحظات استعدادها لدخول ، كما ظهرت في مقاطع مصورة وهي تحت تأثير التخدير، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها الذين انهالت تعليقاتهم بالدعاء لها وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.



وبعد انتهاء العملية الجراحية وانتقالها إلى غرفة الإفاقة، وجهت الإعلامية رسالة طمأنت فيها متابعيها عبر خاصية "الستوري"، مؤكدة أن شغفها بعملها لم يفارقها حتى في أصعب اللحظات.



وقالت بسمة وهبة في رسالتها: "تفتكروا في غرفة العزل خرفت بإيه لزوجي؟ والله بخرف وأقول الشغل والإعداد، لأني بعشق شغلي".



ولاقت رسالتها تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، الذين أعربوا عن سعادتهم بخروجها من العملية ، متمنين لها الشفاء العاجل والعودة قريبًا إلى ممارسة نشاطها الإعلامي.