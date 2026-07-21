والدة أحمد عبدالوهاب تخطف الأنظار في أول ظهور لها بزغاريد ورقص عفوي

ونشر أحد المصورين مقاطع من الحفل عبر «إنستغرام»، ظهرت في أحدها والدة بملابس أنيقة وبابتسامة لافتة، بينما كانت تشارك العروسين فرحتهما إلى جانب نجلها وصبحي خليل.

وعرّف صبحي خليل الجمهور بها، مؤكدًا أنها مصدر السعادة في العائلة، قبل أن يطلب منها إطلاق زغرودة ، لتستجيب وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين، فيما بدا أحمد عبدالوهاب سعيدًا وفخورًا بوالدته.

وشهد حفل الزفاف أجواءً عائلية دافئة، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني، كما انتشرت عبر مقاطع مؤثرة جمعت صبحي خليل بابنته خلال الحفل.

وقدّمت العروس أغنية لزوجها من أشهر أعمال الفنانة ، بينما فاجأ العريس الحاضرين برفقة أصدقائه بتقليد إحدى رقصات الفنان الراحل ، ما أضفى أجواءً مرحة على الاحتفال