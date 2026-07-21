إيدا إيجي تتعرض لهجوم كلب في بودروم وتنقل إلى المستشفى.. إليكم حالتها الصحية

وبحسب تقارير إعلامية تركية، سارع الموجودون في المكان إلى استدعاء فرق الإسعاف، قبل نقل نجمة مسلسل «التفاحة المحرمة» إلى مستشفى بودروم الحكومي، حيث تلقت الإسعافات الأولية داخل قسم وخضعت للفحوص الطبية اللازمة.

وأكدت التقارير أن الصحية جيدة ومستقرة، وأنها أنهت علاجها وغادرت المستشفى، على أن تعود إلى حياتها الطبيعية وأنشطتها المعتادة خلال فترة قصيرة.

وأثار انتشار خبر الحادث قلق جمهور الممثلة ، إذ انهالت التعليقات عبر للاطمئنان عليها وتمنّي الشفاء السريع لها، خصوصًا بعد الشعبية الواسعة التي حققتها عربيًا من خلال شخصية «يلدز أرغون» في مسلسل «ياساك إلما»، المعروف «التفاحة المحرمة».

وتُعد إيدا إيجي من أبرز نجمات الدراما التركية، وقدمت خلال مسيرتها مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة، كما حصدت ممثلة تركية في حفل «موريكس دور» عام 2022.