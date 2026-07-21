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إيدا إيجي تتعرض لهجوم كلب في بودروم وتنقل إلى المستشفى.. إليكم حالتها الصحية
إيدا إيجي تتعرض لهجوم كلب في بودروم وتنقل إلى المستشفى.. إليكم حالتها الصحية
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إيدا إيجي تتعرض لهجوم كلب في بودروم وتنقل إلى المستشفى.. إليكم حالتها الصحية

فن

2026-07-21 | 10:32
إيدا إيجي تتعرض لهجوم كلب في بودروم وتنقل إلى المستشفى.. إليكم حالتها الصحية
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Aljadeed
إيدا إيجي تتعرض لهجوم كلب في بودروم وتنقل إلى المستشفى.. إليكم حالتها الصحية

تعرّضت الممثلة التركية إيدا إيجي لحادث مفاجئ في مدينة بودروم، بعدما هاجمها كلب أثناء وجودها على متن دراجة نارية، ما أدى إلى إصابتها في منطقة كعب القدم ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، سارع الموجودون في المكان إلى استدعاء فرق الإسعاف، قبل نقل نجمة مسلسل «التفاحة المحرمة» إلى مستشفى بودروم الحكومي، حيث تلقت الإسعافات الأولية داخل قسم الطوارئ وخضعت للفحوص الطبية اللازمة.

وأكدت التقارير أن حالة إيدا الصحية جيدة ومستقرة، وأنها أنهت علاجها وغادرت المستشفى، على أن تعود إلى حياتها الطبيعية وأنشطتها المعتادة خلال فترة قصيرة.

وأثار انتشار خبر الحادث قلق جمهور الممثلة التركية، إذ انهالت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاطمئنان عليها وتمنّي الشفاء السريع لها، خصوصًا بعد الشعبية الواسعة التي حققتها عربيًا من خلال شخصية «يلدز أرغون» في مسلسل «ياساك إلما»، المعروف باسم «التفاحة المحرمة».

وتُعد إيدا إيجي من أبرز نجمات الدراما التركية، وقدمت خلال مسيرتها مجموعة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة، كما حصدت جائزة أفضل ممثلة تركية في حفل «موريكس دور» عام 2022.

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